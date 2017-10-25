Сериальная вселенная продолжает льнуть к миру большого кино, безостановочно выдёргивая оттуда идеи для приквелов, сиквелов и прочих спин-оффов. Очередной целью стала кинокартина Ридли Скотта «Гангстер» с Дензелом Вашингтоном и Расселом Кроу, вышедшая на большие экраны в 2007 году. Готовится многосерийная предыстория фильма под названием «Крёстный отец Гарлема», главную роль в которой пригласили сыграть Фореста Уитакера (фильмы «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Прибытие», сериал «Щит»).

Основанный на реальных событиях полнометражный оригинал рассказывает о Фрэнке Лукасе (Вашингтон) — водителе известного гангстера из Гарлема. После смерти босса Лукас решает создать собственную наркоимперию, ввязывается в продажу героина и скоро начинает зарабатывать миллионы, но по его следу уже идёт неподкупный полицейский Ричи Робертс (Кроу).

По информации издания ScreenDaily, соавтор многосерийной криминальной драмы «Нарки» Крис Бранкато загорелся идеей снять приквел фильма, где Уитакер сыграет Эллсуорта «Бампи» Джонсона — того самого криминального авторитета из 60-х, шофёром которого был Фрэнк Лукас. События будущего сериала развиваются за пять лет до происходящего в фильме и повествуют о жизни матёрого гангстера.

Сценарий уже готов; в ближайшее время проект постараются пристроить на Netflix, Amazon или Hulu.