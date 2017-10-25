Комедийный сиквел «Парня-каратиста» сформировал основной актёрский состав

Подготовка к съёмкам многосерийного сиквела «Парня-каратиста» идёт полным ходом. Десятисерийная комедия «Кобра Кай» от видеосервиса YouTube Red вновь свела на съёмочной площадке исполнителей главных ролей в фильме Ральфа Маччио и Уильяма Забку, о чём свидетельствует эксклюзивный кадр от издания Entertainment Weekly.

Спустя тридцать лет после памятного турнира 1984 года поверженный, обнищавший и едва не спившийся Джонни Лоуренс (Забка) заново открывает знаменитое додзё «Кобра Кай», возвращаясь на путь давней вражды с успешным и процветающим Дэниелом Ларуссо (Маччио), пытающимся достичь гармонии с собой и окружающим миром без поддержки почившего учителя мистера Мияги.

В актёрский состав сериала успели записаться Холо Маридуэньо (один из учеников «Кобры Кай» Мигель Диас), Мэри Маусер (дочь Дэниела Саманта), Таннер Бьюкэнэн (Робби Кин — сын Джонни), Кортни Хенгелер (Аманда — жена Дэниела и его бизнес-партнёр) и Эдвард Аснер (Сид Вайнберг, отчим Джонни).

Главными сценаристами сериала выступают Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»). Харвитц и Шлоссберг снимут большинство эпизодов первого сезона. Производство курируют Sony Pictures Television и Overbook Entertainment. Премьера состоится в следующем году.