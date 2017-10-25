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КИНО
 
Первоисточник: uk.movies.yahoo.com Прямая ссылка на новость:

Венома создадут с помощью технологии захвата движения

Пару дней назад всё-таки начались съёмки экранизации комикса «Веном», где Том Харди играет главного антигероя — журналиста Эдди Брока, усиленного инопланетным симбиотом. Кино режиссирует Рубен Флейшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров») по сценарию, который побывал в руках Скотта Розенберга, Джеффа Пинкера и Келли Марсель. Действие разворачивается в мире нового Человека-паука, но не d расширенной вселенной Marvel.

В фильме ещё снимаются Мишель Уильямс, Риз Ахмед и Дженни Слейт. И оказывается, что с «Веномом» как-то связан и Энди Секрис. Когда у него спросили, заслуживают ли использующие технологию захвата движения актёры отдельной наградной категории, то Энди ответил:

Настало время некоторым людям понять, что моушен кэпчур просто технология, а не метод актёрской игры. Актёрская игра всегда актёрская игра и чем больше высококлассный актёров, как Марк Райлэнс в «Большом и добром великане», или другие актёры из фильмов Marvel... Том Харди играет нового персонажа, используя моушен кэпчур. Всё сводится к сути актёрства и нет никакой разницы между костюмом и гримом или техникой для захвата движения. Это настолько очевидно.

Похоже, теперь мы знаем способ создания Венома.

Кино обещают выпустить 5 октября 2018 года.

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Веном
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