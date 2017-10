The CW готовит драму о своенравном искусственном интеллекте

Телеканал The CW и шоураннер юридического процедурала «Булл» Марк Гоффман поработают над технодрамой After On по одноимённому роману и подкасту Роба Рида.

Драма повествует о молодом предпринимателе, который совершенно неожиданно становится причиной одного крайне важного события — сверхпопулярная соцсеть обретает сознание. Невероятно умная, но наделённая множеством человеческих недостатков, эта соцсеть примеряет личину «плохой девочки». Главному герою и его друзьям необходимо приручить распоясавшийся искусственный интеллект, прежде чем он или его враги уничтожат человечество.

Гоффман и Рид вместе напишут сценарий пилотного эпизода и выступят исполнительными продюсерами потенциального сериала. Производством заведует CBS TV Studios.