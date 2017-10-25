YouTube Red приютил англо-китайский фантастический триллер «Начало»

Британская продюсерская компания Left Bank Pictures и китайская телекорпорация CiTVC вместе поработают над крупнобюджетной англоязычной драмой, предназначенной для международного рынка. Проект под названием «Начало» уже обосновался на YouTube Red и выйдет в эфир в следующем году.

Десятисерийный научно-фантастический триллер рассказывает о группе незнакомцев, оказавшихся на одном космическом корабле, следующем к некой удалённой планете. Брошенные на произвол судьбы пассажиры должны довериться друг другу и сплотиться, чтобы выжить, но очень быстро понимают, что один из них — совсем не тот, за кого себя выдаёт.

Создателем, главным сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступает Мика Уотсон («Счастливчик»). В производственном процессе также принимает участие Sony Pictures International Production.