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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

YouTube Red приютил англо-китайский фантастический триллер «Начало»

Британская продюсерская компания Left Bank Pictures и китайская телекорпорация CiTVC вместе поработают над крупнобюджетной англоязычной драмой, предназначенной для международного рынка. Проект под названием «Начало» уже обосновался на YouTube Red и выйдет в эфир в следующем году.

Десятисерийный научно-фантастический триллер рассказывает о группе незнакомцев, оказавшихся на одном космическом корабле, следующем к некой удалённой планете. Брошенные на произвол судьбы пассажиры должны довериться друг другу и сплотиться, чтобы выжить, но очень быстро понимают, что один из них — совсем не тот, за кого себя выдаёт.

Создателем, главным сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступает Мика Уотсон («Счастливчик»). В производственном процессе также принимает участие Sony Pictures International Production.

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