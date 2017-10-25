Джон Карпентер снимет пилот антологии ужасов «Сказки в ночь Хэллоуина»

В июле стало известно, что культовый режиссёр, сценарист и продюсер Джон Карпентер на пару с продюсером Сэнди Кинг поработает над парой-тройкой многосерийных проектов. В частности, это касалось телеэкранизации сборника его собственных графических новелл Tales For A Halloween Night для канала Syfy. По словам Кинг, Карпентер не только спродюсирует сериал, но и снимет пилотный эпизод «Сказок в ночь Хэллоуина».

Создатели планируют привлечь в проект как можно больше узнаваемых и талантливых режиссёров, знакомых и не знакомых с жанром, чтобы на выходе получить серьёзный, высококлассный сериал.

Антология ужасов от автора знаменитого кинофранчайза «Хэллоуин» состоит из рассказов-страшилок, где среди прочих фигурируют классические, всеми узнаваемые элементы жанра: кладбища, затонувшие корабли и призраки.

Производственным процессом руководит студия Universal Cable Productions.