LEGO Dimensions больше не получит новых наборов

Пока Nintendo продолжает зарабатывать огромные деньги продажей amiibo, остальные издатели потихоньку отходят от идеи совмещения видеоигр и игрушек. Disney Infinity прикрыли ещё год назад, начавшую всю эту моду серию Skylanders отправили на передышку, а теперь настал конец и для LEGO Dimensions.

Издательство Warner Bros. Interactive Entertainment выпустило заявление, согласно которому LEGO Dimensions не получит больше ни одного дополнения — фанатам придётся довольствоваться тем, что уже было выпущено. Продажу и поддержку уже выпущенного контента, впрочем, пока не прекращают, так что LEGO Dimensions не столько умирает, сколько перестаёт разрастаться.