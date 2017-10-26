 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру South Park: The Fractured but Whole Даты осенних и зимней распродаж в Steam 2017 Destiny 2 — интервью с продюсером Джаредом Бербахом Рецензия и отзывы на игру Total War: Warhammer 2 Новости аниме — лучшее за неделю
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

LEGO Dimensions больше не получит новых наборов

Пока Nintendo продолжает зарабатывать огромные деньги продажей amiibo, остальные издатели потихоньку отходят от идеи совмещения видеоигр и игрушек. Disney Infinity прикрыли ещё год назад, начавшую всю эту моду серию Skylanders отправили на передышку, а теперь настал конец и для LEGO Dimensions.

Издательство Warner Bros. Interactive Entertainment выпустило заявление, согласно которому LEGO Dimensions не получит больше ни одного дополнения — фанатам придётся довольствоваться тем, что уже было выпущено. Продажу и поддержку уже выпущенного контента, впрочем, пока не прекращают, так что LEGO Dimensions не столько умирает, сколько перестаёт разрастаться.

+ Обсудить
Темы
 
LEGO Dimensions (PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
The Game Awards 2015: список победителей и комментарии к трансляции
 
Релизы игр на сентябрь 2015
 
Номинанты церемонии The Game Awards 2015

Тоже интересно

 
Седьмой трейлер игры Uncharted 4: A Thief's End
 
CG-трейлер игры Deus Ex: Mankind Divided
 
Аниме ЕВА-111
 
Кино «Гранитная гора» — трейлер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 167: За сорок пять долларов
 
Кино Расширенный телеролик фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика