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Первоисточник: www.radiotimes.com Прямая ссылка на новость:

Тайка Вайтити готов и дальше снимать фильмы про Тора

Режиссёр скоро выходящего фильма «Тор: Рагнарёк» Тайка Вайтити, по его словам, настроен повторить свой опыт с Marvel:

В любое время готов вернуться и вновь поработать в Marvel, потому что это фантастическая студия и мы прекрасно нашли общий язык и провели вместе время. Они всегда поддерживали меня и моё виденье. Мне предоставили свободу действий и постоянно подкидывали хорошие идеи. Очень коммуникативная компания. Я с удовольствием сниму ещё одного «Тора», потому что мы подружились с парнями во время съёмок. А все остальные персонажи мне не особо и нравятся.

Пока что многочисленные эксперты предсказывают «Тору» мощный старт в прокате: говорят, что кино соберёт сто миллионов в Северной Америке и сто миллионов на международных рынках. Если аналитики не ошибаются, то и студия Marvel наверняка позовёт Вайтити на «Тора 4».

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