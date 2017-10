Wolfenstein II: The New Colossus — системные требования и причины отсутствия мультиплеера

Студия MachineGames и издательство Bethesda Softworks обнародовали системные требования Wolfenstein II: The New Colossus, а также поделились парой очевидных, но всё равно приятных замечаний относительно игры.

Во-первых, PC-версия Wolfenstein II будет поддерживать множество самых разных настроек: разблокированный fps, FOV слайдер от 70 до 120, многочисленные разрешения, форматы, графические настройки, API Vulkan...

Во-вторых, мультиплеера в игре нет по одной простой причине: добавление сетевых режимов отвлекло бы разработчиков от того, в чём они разбираются — от создания крутой и увлекательной одиночной кампании.

Минимальные системные требования Wolfenstein 2: The New Colossus:

процессор уровня Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350;

8 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GTX 770 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ);

55 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования Wolfenstein 2: The New Colossus:

процессор уровня Intel Core i7-4770 или AMD FX-9370;

16 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 470 (4 ГБ).

На PC, PS4 и Xbox One шутер Wolfenstein II: The New Colossus выходит уже 27 числа. Порт под Nintendo Switch, меж тем, должен появиться где-то в следующем году.