«Плохие парни» станут сериалом, но не про плохих парней

«Плохие парни» не в состоянии обзавестись триквелом, но вот телевизионный спин-офф, как выясняется на практике, совсем не проблема. И главной героиней сериала станет персонаж актрисы Габриэль Юнион из сиквела. Ага, очень сильный и объёмный женский персонаж.

Безымянный проект уже вызвал большой интерес у нескольких телевизионных сетей. В продюсерах числится Джерри Брукхаймер и Даг Белград, их поддерживает студия Sony Pictures TV.

Над сценарием работают Брэндон Марголис и Брэндон Сонньер — продюсеры-сценаристы сериала «Чёрный список». Центральный персонаж впервые появилась в «Плохих парнях 2», она была сестрой Маркуса Бёрнетта (Мартин Лоуренс) и романтическим интересом Майка Лоури (Уилл Смит). Сид Бёрнетт работала под прикрытием на отдел по борьбе с наркоторговлей.

Говорят, что идея сериала родилась в недрах компании Primary Wave Entertainment, которая обслуживает интересы актрисы. Спасибо, блин, большое. Хотя, если сериал окажется хорошим (или на крайний случай рейтинговым), то это положительно отразится на судьбе полнометражных «Плохих парнях 3».