 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Electronic Arts закрыло студию Visceral Games Новости игр — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Senran Kagura: Peach Beach Splash Новости аниме — лучшее за неделю
6
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Плохие парни» станут сериалом, но не про плохих парней

«Плохие парни» не в состоянии обзавестись триквелом, но вот телевизионный спин-офф, как выясняется на практике, совсем не проблема. И главной героиней сериала станет персонаж актрисы Габриэль Юнион из сиквела. Ага, очень сильный и объёмный женский персонаж.

Безымянный проект уже вызвал большой интерес у нескольких телевизионных сетей. В продюсерах числится Джерри Брукхаймер и Даг Белград, их поддерживает студия Sony Pictures TV.

Над сценарием работают Брэндон Марголис и Брэндон Сонньер — продюсеры-сценаристы сериала «Чёрный список». Центральный персонаж впервые появилась в «Плохих парнях 2», она была сестрой Маркуса Бёрнетта (Мартин Лоуренс) и романтическим интересом Майка Лоури (Уилл Смит). Сид Бёрнетт работала под прикрытием на отдел по борьбе с наркоторговлей.

Говорят, что идея сериала родилась в недрах компании Primary Wave Entertainment, которая обслуживает интересы актрисы. Спасибо, блин, большое. Хотя, если сериал окажется хорошим (или на крайний случай рейтинговым), то это положительно отразится на судьбе полнометражных «Плохих парнях 3».

6 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Сериалы Трейлер сериала «24 часа: Наследие»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 193: Ёжик-потрошитель
 
Игры 15 минут геймплея с E3-2015 игры Rise of The Tomb Raider
 
Рецензия и отзывы на фильм «Живое»
 
Международный трейлер фильма «Варкрафт»
 
Аниме ЕВА-179: Ищите название в подкасте
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика