 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Gran Turismo Sport Рецензия и отзывы на игру South Park: The Fractured but Whole Новости игр — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Senran Kagura: Peach Beach Splash Новости аниме — лучшее за неделю
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Лес фортепиано» — анонс аниме про рояль в кустах

Официальный сайт телеканала NHK объявил о производстве телевизионной экранизации сэйнен-манги Макото Ищщики «Лес фортепиано» (Piano no Mori), намеченной к выходу на апрель 2018 года.

Кай Ичиносе — сын проститутки и пианист-самоучка, который учился играть на оставленном в лесу недалеко от его дома старом сломанном фортепиано. Щухей Амамия — сын профессиональных пианистов, перевёдшийся в школу Кая. Двух абсолютно разных людей из двух разных миров объединила одна общая страсть: музыка.

В 2007 году манга уже получала экранизацию — одноимённый анимационный фильм, снятый режиссёром Кодзимой Масаюки («Абэнобаси: Волшебный торговый квартал», «Созданный в Бездне») и студией Madhouse.

+ Обсудить
Темы
 
Лес фортепиано (Piano no Mori)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «Охотников за привидениями» могут запретить в Китае
 
Кино Кевин Смит опять кинул нас с сиквелом «Джея и Молчаливого Боба»
 
Кино Лишний сценарий «Аватара»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Бегущий по лезвию 2049»
 
Сериалы «Секс в другом городе» заполучил сиквел
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 174: «Стартрек» из шкафа
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика