«Лес фортепиано» — анонс аниме про рояль в кустах

Официальный сайт телеканала NHK объявил о производстве телевизионной экранизации сэйнен-манги Макото Ищщики «Лес фортепиано» (Piano no Mori), намеченной к выходу на апрель 2018 года.

Кай Ичиносе — сын проститутки и пианист-самоучка, который учился играть на оставленном в лесу недалеко от его дома старом сломанном фортепиано. Щухей Амамия — сын профессиональных пианистов, перевёдшийся в школу Кая. Двух абсолютно разных людей из двух разных миров объединила одна общая страсть: музыка.

В 2007 году манга уже получала экранизацию — одноимённый анимационный фильм, снятый режиссёром Кодзимой Масаюки («Абэнобаси: Волшебный торговый квартал», «Созданный в Бездне») и студией Madhouse.