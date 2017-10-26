Винсент Д’Онофрио вновь перевоплотится в Кингпина — главгад первого сезона «Сорвиголовы» продолжит злодействовать в третьем. Съёмки очередной телеглавы суперегройского боевика Marvel и Netflix вот-вот стартуют в Нью-Йорке. Возвращение сериала в эфир запланировано на следующий год.

Вдобавок проект снова сменил шоураннера — ответственные за второй сезон Марко Рамирез и Даг Петри передали бразды правления Эрику Олесону, который наряду с приглянувшимся публике «Человеком в высоком замке» участвовал в работе над небезызвестной «Стрелой». Может, выбор и рискованный, но Рамирез с Петри нынче тоже выглядят не то чтобы идеальным вариантом, поскольку ответственны за безобразие, творившееся в «Защитниках».

Кингпин появлялся во втором сезоне «Сорвиголовы», где у него состоялась пара напряжённых диалогов с Фрэнком Каслом. Сколько экранного времени получит Уилсон Фиск в третьем сезоне, покажет время — сюжетных подробностей продолжения пока не раскрывают. События третьего сезона разворачиваются после произошедшего в финале августовского 8-серийного кроссовера. Предполагается, что авторы сериала будут вдохновляться сюжетной аркой комикса под названием Born Again.

Исполнительными продюсерами третьего сезона наряду с Олесоном выступают Дрю Годдард, Джеф Лоэб и Джим Чори. Производством заведуют Marvel TV и ABC Studios.