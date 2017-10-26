«Нулевой канал» — тизер третьего сезона

Антология ужасов «Нулевой канал», в феврале продлённая кабельным каналом Syfy сразу на два года, обзавелась тизером третьего сезона, у которого уже есть подзаголовок — Butcher’s Block. Премьера свежей телеглавы состоится в первой половине следующего года.

Вдохновлённый рассказом-крипипастой Керри Хэммондс под названием Search and Rescue Woods сюжет третьего сезона повествует о молодой женщине Элис (Оливия Луккарди). Переехав на новое место жительства, главная героиня узнаёт, что в городе пропало несколько людей и эти события как-то связаны с жуткими легендами о таинственных лестницах в домах по соседству. Элис и её сестра решают узнать, что творится в самом неблагополучном районе города на самом деле.

Наряду с Луккарди в третьем сезоне снимаются Холлэнд Роден, Рутгер Хауэр, Брэндон Скотт и Криша Фэйрчайлд.

Режиссировать сериал продолжит Аркаша Стивенсон. Создателем, главным сценаристом и шоураннером хоррор-антологии выступает Ник Антоска («Волчонок», «Ганнибал»), а продюсирует проект Макс Лэндис («Холистическое детективное агентство Дирка Джентли»). Производством занимается Universal Cable Productions.