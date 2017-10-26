«Кулак Голубого Неба: Регенезиз» — анонс

Декабрьский выпуск журнала Monthly Comic Zenon объявил о производстве новой телевизионной экранизации манги Буронсона, Тецуо Хары и Нобухико Хирое «Кулак Голубого Неба: Регенезиз» (Souten no Ken Regenesis) — приквела и спин-оффа «Кулака Полярной Звезды», который стартует в весеннем сезоне 2018-го.

193X год. Перед Второй мировой войной Касуми Кенщиро, бывший шестьдесят второй наследник древнего боевого стиля Хокуто Щинкен, ранее известный под прозвищем «Ян Ван» — «Король Смерти», хранящий мир в «Городе Демонов» — скрывался под личиной тихого и рассеянного профессора литературы в небольшом токийском колледже для девушек. Он мечтал о тихой жизни и анонимности, при этом борясь с бандитами и наркоторговцами, но смерть любимой и бывших товарищей заставила его вернуться в Шанхай, чтобы исполнить своё предназначение и отомстить за смерть тех, кто был ему дорог.

В 2006 году манга уже получила 26-серийный телевизионный сериал, снятый Михиро Ямагучи («Яйба, самурай-легенда») и студией A.P.P.P., однако будет ли будушее аниме продолжением того сериала или станет новой версией, неизвестно. При этом официальное название аниме соответствует названию новой манги, стартовавшей на днях.