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Джастин Лин и Джордана Брюстер возвращаются в большой «Форсаж»

Обожающий громкие форсажные анонсы Вин Дизель объявил, что режиссёр Джастин Лин и актриса Джордана Брюстер вернутся на «Форсаж 9» и «Форсаж 10». Лин, снявший четыре части франчайза (от третьей до шестой), поставит два следующих эпизода.

Брюстер, пропустившая «Форсаж 8», станет живой свидетельницей завершения серии. Видимо, создатели нашли способ разлучить её героиню с персонажем Пола Уокера (может быть, Брайан останется дома присматривать за детьми).

Недавно студия Universal перенесла премьеру «Форсажа 9» с 19 апреля 2019 на 10 апреля 2020. До этого зрители получат в лицо спин-оффом про Хоббса (Дуэйн Джонсон) и Деккрада (Стэйтем) 26 июля 2019 года.

«Форсаж 8» вышел 14 апреля этого года и заработал 1,23 млрд в мировом прокате.

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