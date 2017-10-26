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«Беглецы» — второй трейлер

Потоковый сервис Hulu обнародовал второй трейлер марвеловских «Беглецов». Премьера экранизации комикса о подростках со сверхспособностями намечена на 21 ноября.

Приключенческий боевик повествует о тинейджерах, когда-то рассорившиеся друзья детства не выносят друг друга, но вынуждены сплотиться, чтобы дать отпор общему врагу — собственным родителям-суперзлодеям.

В составе юных беглецов гик и геймер Алекс Уайлдер (Рензи Фелиз), юная викканка Нико Минору (Лирика Окано), сомневающаяся в себе красавица Каролина Дин (Вирджиния Гарднер), бунтарка Гертруда Йоркс (Ариэла Барер), инженер и ловелас Чейз Стейн (Грегг Салкин) и самая младгшая в команде Молли Эрнандес (Аллегра Акоста).

 
 
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