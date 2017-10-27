Восьмисерийная сатира от Тони Ясенды и Дэна Перро на популярный жанр телевизионного документального расследования заручилась доверием Netflix — потоковый сервис продлил на второй сезон «Американского вандала».

Первый сезон мокьюментари рассказывает о расследовании инцидента, произошедшего в одной из школ США. Совершён вопиющий акт вандализма: двадцать семь автомобилей сотрудников факультета разрисованы фаллическими символами. Один из учеников школы инициирует собственное расследование, чтобы ответить на главный вопрос: «Кто нарисовал члены?».

Второй сезон «Американского вандала», который также будет состоять из восьми серий, углубится в расследования нового дела. Ясенда и Перро снова засядут за сценарий, шоураннерить продолжит Дэн Лагана. Продолжение выйдет на Netflix в следующем году.