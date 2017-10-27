Kingdom Come: Deliverance — разработчики рассказывают о боевой системе

Авторы Kingdom Come: Deliverance выпустили 5-минутное видео, в котором поподробнее рассказали о боевой системе своей грядущей исторической RPG. И система их, пожалуй, отдельного ролика заслуживает: в ней есть и комбинации приёмов, и атаки с разных направлений (как в For Honor, только с пятью направлениями вместо трёх), и парирование, и выносливость, падающая из-за ран или от голода, и много чего ещё.

Kingdom Come: Deliverance выходит на Windows, PS4 и Xbox One 14 февраля будущего года. Игра создаётся на CryEngine и она обещает подарить нам красивое у увлекательное ролевое приключение в исторически достоверном средневековье.