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Kingdom Come: Deliverance — разработчики рассказывают о боевой системе

Авторы Kingdom Come: Deliverance выпустили 5-минутное видео, в котором поподробнее рассказали о боевой системе своей грядущей исторической RPG. И система их, пожалуй, отдельного ролика заслуживает: в ней есть и комбинации приёмов, и атаки с разных направлений (как в For Honor, только с пятью направлениями вместо трёх), и парирование, и выносливость, падающая из-за ран или от голода, и много чего ещё.

Kingdom Come: Deliverance выходит на Windows, PS4 и Xbox One 14 февраля будущего года. Игра создаётся на CryEngine и она обещает подарить нам красивое у увлекательное ролевое приключение в исторически достоверном средневековье.

 
 
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Видео Kingdom Come: Deliverance (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 26 января 2014 годаKingdom Come: Приключения дорогой RPG на Кикстартере 9 июняKingdom Come: Deliverance — дата выхода и трейлер с E3-2017 17 июняKingdom Come: Deliverance — системные требования
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