 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру South Park: The Fractured but Whole CBS All Access продлил на второй сезон сериал «Звёздный путь: Дискавери» Activision запатентовала систему продвижения микротранзакций через матчмейкинг Новости аниме — лучшее за неделю Новые игры октября 2017: South Park: The Fractured But Whole, Super Mario Odyssey, Wolfenstein II и другие
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

L.A. Noire — трейлер переиздания

В сентябре представители Rockstar Games объявили о намерении вновь обратить внимание публики на L.A. Noire, перевыпустив игру на PS4 и Xbox One (в одном варианте), Nintendo Switch (в другом) и HTC Vive (в третьем). И теперь в сети появился 4K-трейлер одного из этих переизданий — угадайте какого.

L.A. Noire — необычный AAA-детектив от ныне покойной студии Team Bondi, одной из главных механик которой было проведение допросов и выявление лжи в словах обвиняемых по их детально анимированным лицам. Оригинал игры поступил в продажу в 2011 году, в то время как переиздания для PS4, Xbox One и Nintendo Switch выйдут 14 ноября.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео L.A. Noire (Nintendo Switch, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Лучшие игры 2011
 
Лицевая анимация игры L.A. Noire
 
Рецензия на игру L.A. Noire

Тоже интересно

 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 62: Инсайдерская инфа
 
Кино Постеры фильма «Он — дракон»
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 53
 
Аниме Новое аниме осени 2015 года
 
Аниме «Сказания Зестирии: Крест» — 04
 
Аниме ЕВА-137: Покажите секс!
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика