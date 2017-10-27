L.A. Noire — трейлер переиздания

В сентябре представители Rockstar Games объявили о намерении вновь обратить внимание публики на L.A. Noire, перевыпустив игру на PS4 и Xbox One (в одном варианте), Nintendo Switch (в другом) и HTC Vive (в третьем). И теперь в сети появился 4K-трейлер одного из этих переизданий — угадайте какого.

L.A. Noire — необычный AAA-детектив от ныне покойной студии Team Bondi, одной из главных механик которой было проведение допросов и выявление лжи в словах обвиняемых по их детально анимированным лицам. Оригинал игры поступил в продажу в 2011 году, в то время как переиздания для PS4, Xbox One и Nintendo Switch выйдут 14 ноября.