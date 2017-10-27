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Sword Art Online: Fatal Bullet — дата выхода и трейлер

Новым трейлером и датой выхода обзавелся шутер от третьего лица Sword Art Online: Fatal Bullet, разрабатываемый студией Dimps и издательством Bandai Namco на основе второго сезона аниме «Искусство меча Online». Западный релиз игры состоится 23 февраля 2018 года на PC, PS4 и Xbox One.

Sword Art Online: Fatal Bullet — первая игра цикла, создаваемая исключительно для современных платформ (и вообще первая часть серии, выходящая на Xbox One и PC, а не только на PS4). Движок Unreal Engine 4 должен обеспечить красивую картинку, а участие автора оригинальных новелл в написании сценария — каноничность истории; наличие кооператива и других сетевых режимов поможет спастись от скуки, если сюжетная кампания не оправдает возложенных на неё надежд.

 
 
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Видео Sword Art Online: Fatal Bullet (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 18 августаSword Art Online: Fatal Bullet — анонс и трейлер
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Sword Art Online: Fatal Bullet — анонс и трейлер

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