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Bubsy: The Woolies Strike Back — трейлер в честь Хеллоуина

Новый трейлер Bubsy: The Woolies Strike Back, выпущенный в честь Хеллоуина, сначала демонстрирует, что авторам перезапуска известен основной источник вдохновения оригинальной серии, а потом переходит к умеренно бодрой геймплейной нарезке, демонстрирующей во всей красе движок Giana Sisters: Twisted Dreams 2012 года выхода.

Bubsy: The Woolies Strike Back — первая игра, готовящаяся к релизу под недавно воскрешённым брендом Accolade. Не самим издательством, правда — оно погибло ещё в 2000 году. Именно брендом, стоит за которым гонконгская фирма Billionsoft, владеющая самыми разными франчайзами GT Interactive, Spectrum HoloByte, MicroProse и Atari. Выход Bubsy состоится уже 31 октября. Платформы — Windows и PS4.

 
 
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Видео Bubsy: The Woolies Strike Back (PC, PlayStation 4)
 9 июняВозвращение Bubsy и Accolade 23 августаTHQ Nordic приобрела создателей Giana Sisters: Twisted Dreams, а их Bubsy получила дату выхода
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