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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Оливия Колман сыграет королеву Елизавету II в третьем и четвёртом сезонах «Короны»

Оливия Колман («Бродчёрч», «Ночной администратор») сменит Клэр Фой в третьем и четвёртом сезонах исторической драмы «Корона». Официального продления проект Питера Моргана («Ещё одна из рода Болейн», «Королева») не получил, но ожидается, что крупнобюджетный сериал без проблем получит добро на дальнейшие съёмки.

Клэр Фой играет молодую королеву Елизавету II в первом и втором сезонах драмы, повествующих о ранних годах её правления. Премьера второго сезона, съёмки которого завершились весной, состоится 8 декабря на Netflix. Колман сыграет более зрелую и умудрённую опытом Елизавету II. Впереди поиски актёра на роль супруга королевы — принца Филиппа, которого в первых двух сезонах играет Мэтт Смит.

По словам главы потокового сервиса Теда Сарандоса, планируется шесть сезонов «Короны», охватывающих все шестьдесят с лишним лет правления Елизаветы. Морган изначально предполагал менять главный актёрский состав сериала каждые два года, чтобы возраст актёров соответствовал возрасту отображаемых ими исторических лиц.

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