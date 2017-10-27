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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Негодные принцы: Аниме-караван» — сэйю на главную роль

Стартующая в зимнем сезоне телеэкранизация «женской» мобильной игры Dame x Prince под названием «Негодные принцы: Аниме-караван» (Dame x Prince Anime Caravan) с милым (по мнению её создателей) девичьему сердцу сюжетом про прекрасную, но независимую принцессу в окружении кучки смазливых принцев, рыцарей и дворян, которых надо «перевоспитать», обзавелась исполнительницей главной роли. Прекрасную принцессу королевства Инако по имени Ани озвучит Саюри Яхаги (Судзу Хагимура в «Коллегах по студсовету»).

Сэйю
Ани Саюри Яхаги Судзу Хагимура в «Коллегах по студсовету»
Принцесса королевства Инако. Прагматичная и сильная девушка, а всё потому, что отец-король считал, что члены правящей семьи должны трудиться больше всех, и воспитывал дочь согласно своим убеждениям.
Нарек Кайто Ищикава Дзиро Хитоёщи в «Бетонной революции», Генос в «Ванпанчмене»
Первый принц Мильдонии. Нарцисс и идиот.
Вино Юичиро Умехара Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
Знатный дворянин Мильдонии. Бабник.
Лузе Сома Сайто Тацуми в «Убийце Акаме», Макото Микаса в «Фууке»
Кронпринц Серенфарена. Любимец народа, который и сам всех любит.
Меа Рёхей Кимура Юууго Хачикен в «Серебряной ложке», Каминага в «Игре Джокера»
Второй принц Серенфарена. Замкнутый отаку, который всех ненавидит.
Тео Томоаки Маэно Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале»
Рыцарь королевства Инако, а также фермер. Друг детства главной героини Ани.
Лиотт Щуноске Такеучи Шизука Ура в «Днях», Продюсер в «Идолмастере: Девушках-Золушках»
Рыцарь Мильдонии. Эталон рыцарства, ставящий честь превыше всего.
Хром Эйдзи Такемото Болс в «Убийце Акаме», Такехито Кумагаи в «Шарлотте»
Премьер-министр Серенфарена. Умён и глубоко религиозен.
Гуримару Аяка Сайто Чиё Михана в «Адзуманге», Мегуми Хасегава в «Мёде и клевере»
Животное-покровитель страны Инако. Вообще-то он грифон, который использует любовь в качестве энергии, но когда её не хватает, предстаёт в облике круглого котообразного существа.

Dame x Prince — это игра, ориентированная на женскую аудиторию, где игрок управляет принцессой небольшого государства, которой необходимо «вырастить» одного из ни на что не годных принцев. В аниме будет собственный сюжет, отличный от игрового.

Авторы
Режиссёр Макото Хощино «Песня для принца 2»
Сценарист Наруо Кобаящи «Песня для принца 4»
Дизайнер персонажей Рурико Ватанабе аниматор «Песни для принца 4»
Студия Flad
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Негодные принцы: Аниме-караван (DamePri Anime Caravan)
 25 июля«Негодные принцы: Аниме-караван» — анонс аниме про воспитание королевских особ
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«Негодные принцы: Аниме-караван» — анонс аниме про воспитание королевских особ

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