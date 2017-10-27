«Негодные принцы: Аниме-караван» — сэйю на главную роль

Стартующая в зимнем сезоне телеэкранизация «женской» мобильной игры Dame x Prince под названием «Негодные принцы: Аниме-караван» (Dame x Prince Anime Caravan) с милым (по мнению её создателей) девичьему сердцу сюжетом про прекрасную, но независимую принцессу в окружении кучки смазливых принцев, рыцарей и дворян, которых надо «перевоспитать», обзавелась исполнительницей главной роли. Прекрасную принцессу королевства Инако по имени Ани озвучит Саюри Яхаги (Судзу Хагимура в «Коллегах по студсовету»).
|
Сэйю
|Ани
|Саюри Яхаги
|Судзу Хагимура в «Коллегах по студсовету»
|Принцесса королевства Инако. Прагматичная и сильная девушка, а всё потому, что отец-король считал, что члены правящей семьи должны трудиться больше всех, и воспитывал дочь согласно своим убеждениям.
|Нарек
|Кайто Ищикава
|Дзиро Хитоёщи в «Бетонной революции», Генос в «Ванпанчмене»
|Первый принц Мильдонии. Нарцисс и идиот.
|Вино
|Юичиро Умехара
|Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
|Знатный дворянин Мильдонии. Бабник.
|Лузе
|Сома Сайто
|Тацуми в «Убийце Акаме», Макото Микаса в «Фууке»
|Кронпринц Серенфарена. Любимец народа, который и сам всех любит.
|Меа
|Рёхей Кимура
|Юууго Хачикен в «Серебряной ложке», Каминага в «Игре Джокера»
|Второй принц Серенфарена. Замкнутый отаку, который всех ненавидит.
|Тео
|Томоаки Маэно
|Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале»
|Рыцарь королевства Инако, а также фермер. Друг детства главной героини Ани.
|Лиотт
|Щуноске Такеучи
|Шизука Ура в «Днях», Продюсер в «Идолмастере: Девушках-Золушках»
|Рыцарь Мильдонии. Эталон рыцарства, ставящий честь превыше всего.
|Хром
|Эйдзи Такемото
|Болс в «Убийце Акаме», Такехито Кумагаи в «Шарлотте»
|Премьер-министр Серенфарена. Умён и глубоко религиозен.
|Гуримару
|Аяка Сайто
|Чиё Михана в «Адзуманге», Мегуми Хасегава в «Мёде и клевере»
|Животное-покровитель страны Инако. Вообще-то он грифон, который использует любовь в качестве энергии, но когда её не хватает, предстаёт в облике круглого котообразного существа.
Dame x Prince — это игра, ориентированная на женскую аудиторию, где игрок управляет принцессой небольшого государства, которой необходимо «вырастить» одного из ни на что не годных принцев. В аниме будет собственный сюжет, отличный от игрового.
|
Авторы
|Режиссёр
|Макото Хощино
|«Песня для принца 2»
|Сценарист
|Наруо Кобаящи
|«Песня для принца 4»
|Дизайнер персонажей
|Рурико Ватанабе
|аниматор «Песни для принца 4»
|Студия
|Flad