«Негодные принцы: Аниме-караван» — сэйю на главную роль

Стартующая в зимнем сезоне телеэкранизация «женской» мобильной игры Dame x Prince под названием «Негодные принцы: Аниме-караван» (Dame x Prince Anime Caravan) с милым (по мнению её создателей) девичьему сердцу сюжетом про прекрасную, но независимую принцессу в окружении кучки смазливых принцев, рыцарей и дворян, которых надо «перевоспитать», обзавелась исполнительницей главной роли. Прекрасную принцессу королевства Инако по имени Ани озвучит Саюри Яхаги (Судзу Хагимура в «Коллегах по студсовету»).

Сэйю Ани Саюри Яхаги Судзу Хагимура в «Коллегах по студсовету» Принцесса королевства Инако. Прагматичная и сильная девушка, а всё потому, что отец-король считал, что члены правящей семьи должны трудиться больше всех, и воспитывал дочь согласно своим убеждениям. Нарек Кайто Ищикава Дзиро Хитоёщи в «Бетонной революции», Генос в «Ванпанчмене» Первый принц Мильдонии. Нарцисс и идиот. Вино Юичиро Умехара Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W» Знатный дворянин Мильдонии. Бабник. Лузе Сома Сайто Тацуми в «Убийце Акаме», Макото Микаса в «Фууке» Кронпринц Серенфарена. Любимец народа, который и сам всех любит. Меа Рёхей Кимура Юууго Хачикен в «Серебряной ложке», Каминага в «Игре Джокера» Второй принц Серенфарена. Замкнутый отаку, который всех ненавидит. Тео Томоаки Маэно Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале» Рыцарь королевства Инако, а также фермер. Друг детства главной героини Ани. Лиотт Щуноске Такеучи Шизука Ура в «Днях», Продюсер в «Идолмастере: Девушках-Золушках» Рыцарь Мильдонии. Эталон рыцарства, ставящий честь превыше всего. Хром Эйдзи Такемото Болс в «Убийце Акаме», Такехито Кумагаи в «Шарлотте» Премьер-министр Серенфарена. Умён и глубоко религиозен. Гуримару Аяка Сайто Чиё Михана в «Адзуманге», Мегуми Хасегава в «Мёде и клевере» Животное-покровитель страны Инако. Вообще-то он грифон, который использует любовь в качестве энергии, но когда её не хватает, предстаёт в облике круглого котообразного существа.

Dame x Prince — это игра, ориентированная на женскую аудиторию, где игрок управляет принцессой небольшого государства, которой необходимо «вырастить» одного из ни на что не годных принцев. В аниме будет собственный сюжет, отличный от игрового.