Любитель медитативных сериалов кабельный канал AMC продлил на третий сезон «Проповедника». Об этом в своём твиттере сообщил один из создателей проекта Сет Роген.

Экранизация одноимённого культового комикса Гарта Энниса от Vertigo повествует о техасском проповеднике Джесси Кастере (Доминик Купер), в которого вселилась могущественная сущность, наделившая его властью над людьми. Вместе со своей девушкой Тюлип (Рут Негга) и вампиром-ирландцем Кэссиди (Джозеф Гилган) Кастер отправляется в путешествие по стране, чтобы найти и вернуть в рай сбежавшего Бога.

Премьера 13-серийного третьего сезона «Проповедника» состоится в следующем году. Вероятнее всего, проект вернётся на телеэкраны летом.

Шоураннером сериала остаётся Сэм Кэтлин («Во все тяжкие»). Взрастил телеэкранизацию неразлучный творческий дуэт исполнительных продюсеров Сета Рогена и Эвана Голдберга. Производственный процесс курируют Sony TV И AMC Studios.