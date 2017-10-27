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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Натан Филлион сыграет главную роль в полицейской драмеди «Новобранец» от ABC

Натана Филиона («Светлячок», «Касл») затянул в свои сети очередной потенциально долгоиграющий процедурал от ABC — актёр сыграет главную роль в полицейской комедийной драме «Новобранец». Одобрены съёмки первого сезона в обход пилотной стадии.

В основу сериала ляжет история из жизни. Филлион сыграет Джона Нолана — старейшего новобранца в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, главный герой оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на двадцать лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту всей своей жизни.

В исполнительных продюсерах наряду с Филлионом числится его старый знакомый по «Каслу» Алекси Хоули, который также ответственен за сценарий. Производством займутся Mark Gordon Company и ABC Studios.

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