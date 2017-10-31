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Премьеры фильмов 2 ноября 2017 года: «Тор: Рагнарёк», «24 часа на жизнь» и другие

Крупные премьеры фильмов 2 ноября 2017 года возглавит фантастический блокбастер Marvel «Тор: Рагнарёк». Вдобавок на большие экраны выходят полнометражная версия отечественного мультсериала «Фиксики», боевик «24 часа на жизнь» с Итаном Хоуком и приключенческий триллер «Джунгли» с Дэниелом Рэдклиффом. В малых премьерах новинок хоть отбавляй: детектив «Скрюченный домишко», комедия «Подлец», комедийный ужастик «Убить за лайк», драма «Дикарь» и ещё четыре ленты.

Большие премьеры 2 ноября 2017 года

 
9 ноября
Тор: Рагнарёк
Режиссёр Тайка Вайтити В ролях Крис Хэмсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Тесса Томпсон, Идрис Эльба, Карл Урбан, Марк Руффало
Критиканство 80% Томаты 96% Metacritic 74% IMDb 8,2

«Тор: Рагнарёк» прикладывает все свои асгардские силы, чтобы перенастроить серию сольных фильмов на что-нибудь иное. Опытным путём установлено: зрителям больше нравятся «Стражи галактики», чем божественный пафос Одина и компании. Нет ничего проще, особенно для Тора, который тоже обитает фактически в космосе.

Первая по значимости часть плана — режиссёр Тайка Вайтити, специалист по искромётному юмору. Его почерк был заметен с самого первого ролика, где качественная комедия появлялась в неожиданных местах, чтобы моментально продать фильм потенциальным и не очень зрителям. Если вы посмотрели все трейлеры, фичуретки и фрагменты с полноценными сценами из «Тора: Рагнарёка», то уже должны были сами дойти до простого умозаключения: триквел превратился в натуральную хохму.

Новый «Тор» возвращается к публике с парочкой любимцев: Локи и Халком. Если с первым всё понятно (это машина по производству харизмы), то зелёный громила предстаёт в новом качестве — силача с интеллектом двухлетнего ребёнка. Студия Marvel очень дозированно подаёт экранизацию другого комикса, поскольку сама и без одобрения другой кинокомпании не может снять фильм по мотивам «Планеты Халка». Приходится изворачиваться.

На злодейском фронте бесчинствуют Кейт Бланшетт и Джефф Голдблюм. Что тут скажешь? Одни правильные решения.

Разумеется, избранные профессиональные издания уже окрестили кино шедевром: дескать, смешно, увлекательно и колоритно. Новый стандарт качества для франчайза.

 
 
 
2 ноября
24 часа на жизнь
Режиссёр Брайан Смрз В ролях Итан Хоук, Лиам Каннингем, Рутгер Хауэр, Пол Андерсон, Натали Болтт, Хаким Кае-Казим, Таня ван Граан
IMDb 6,4

Бывалый наёмный убийца возвращается (в случае «24 часов на жизнь» аж с того света), чтобы отомстить своим обидчикам. Знакомая завязка, не так ли? Есть такое чувство, что нечто подобное совсем недавно уже было в кинотеатрах, причём в истории фигурировала собака.

Да! Это новое творение известного режиссёра по имени Брайан Смрз. Так и хочется сказать: «Брайан, а где все гласные буквы?» И добавить: «Зачем снимать кривозеркальную версию „Джона Уика“? А?»

Вместо Киану Ривза получите Итана Хоука. Не уверены, что это равноценный обмен. Зато за одного Иэна Макшейна дают сразу Лиама Каннингема и Рутгера Хауэра. Уникальная акция. Берите-берите, один снимается в «Игре престолов», другой играл в «Зеркальный войнах». Где ещё найдёте таких?

Чтобы понять, где именно зрителя хотят поиметь в особо циничной форме, достаточно сравнить ролики «24 часа на жизнь» и «Джона Уика». И сделать соответствующие выводы. Впрочем, Смрз — каскадёр и постановщик трюков, теоретически он мог придумать и снять что-нибудь интересное. Да вот только не сумел это правильно подать. Нет в его картине чувства стиля.

 
 
 
2 ноября
Джунгли
Режиссёр Грег Маклин В ролях Дэниел Рэдклифф, Томас Кречман, Алекс Расселл, Ясмин Кассим, Яцек Коман, Лили Салливан, Луис Хосе Лопес
Критиканство 67% Томаты 50% Metacritic 48% IMDb 6,7

Приключенческий триллер под скромным названием «Джунгли», с которым даже наши локализаторы ничего этакого не смогли придумать, вновь застаёт Дэниела Рэдклиффа в суровых природных условиях. Правда, в отличие от персонажа, доставшегося ему в странной комедии «Человек — швейцарский нож», его здешний герой жив-здоров.

Сюжет кинокартины на классическую тему противостояния человека и природы прост как дважды два: группа приятелей теряется в непроходимых тропических лесах Боливии, но у неё нет желания погибать без борьбы.

Триллеру от режиссёра «Эксперимента „Офис“» Грега Маклина по мемуарам выжившего в реальной экспедиции по джунглям Амазонки Йосси Гинсберга вряд ли уготована судьба любимца публики. На «Томатах» у фильма 50% положительных отзывов от критиков и 58% — от зрителей. Преимущественно «Джунгли» ругают за недостаток напряжения, пресность и отсутствие психологической глубины, зато почти всем рецензентам приглянулась убедительная актёрская игра Рэдклиффа (которая, впрочем, не в состоянии полностью скрыть все недостатки картины).

 
 
 
2 ноября
Фиксики: Большой секрет
Режиссёр Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин В ролях Дмитрий Назаров, Александр Пушной, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Инна Королёва, Пётр Иващенко, Яков Васильев
Критиканство 71%

Мультфильм «Фиксики. Большой секрет» — полнометражное продолжение отечественного анимационного мультсериала, стартовавшего на телеэкранах в 2010 году. Основой сюжета долгоиграющих приключений послужила повесть Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки».

И оставались бы «Фиксики» популярным детским сериалом, не реши авторы вытащить их на большие экраны. Так появился «Большой секрет», рассказывающий отдельную историю о крохотных человечках, которые живут в машинах и приборах и при необходимости чинят их, храня своё существование в секрете от людей.

Создатели обещают целый кинофранчайз о весёлых и полезных обитателях техники; но будет ли он так же востребован, как сериал, покажет время. Как ни крути, а качество анимации в полнометражной версии должно соответствовать более высоким стандартам, чем те, которых придерживается многосерийный вариант истории. Трейлер же никаких чудес в этом плане не сулит.

 
 

Малые премьеры 2 ноября 2017 года

 
2 ноября
Дикарь
Режиссёр Эдуард Делюк В ролях Венсан Кассель, Йен Маккэми
Критиканство 57% IMDb 5,7

Малые премьеры 2 ноября 2017 года, похоже, отмечают не канун Дня всех святых, а какой-то День байопиков. Хэллоуиновскому настроению соответствует лишь американский слэшер «Убить за лайк», зато биографических лент — аж три.

Для начала — очередной байопик про творца. Недавно на больших экранах отметились скульптор Огюст Роден и художник Эгон Шиле — а теперь пришло время живописца Поля Дикаря. Ну, если следовать логике локализации: в оригинале-то фильм называется Gauguin — Voyage de Tahiti, то бишь «Гоген — путешествие на Таити».

Как заведено в биографиях людей искусства в целом и в их французском подвиде в частности, большое внимание уделено любви — отношениям Гогена с женой-датчанкой и с женой-таитянкой. Но и без истории создания шедевров дело не обходится. На Таити Гогена ждут поиск рая в шалаше, два года бедности, болезней и прочих проблем — и вдохновение.

Для режиссёра-сценариста Эдуарда Делюка это всего вторая полнометражка. И как подсказывают синхронные оценки, не то чтобы блестящая. Критики пеняют фильму на скуку и отсутствие новизны. Зато хвалят изображение творческого процесса.

 
 
 
2 ноября
Козни. Последний сюжет Пазолини
Режиссёр Давид Гриеко В ролях Массимо Раньери, Либеро Де Риенцо, Маттео Таранто, Франсуа-Ксавье Демайсон, Милена Вукотич, Роберто Ситран, Алессандро Сарделли
Критиканство 54% IMDb 6,5

Ещё один байопик — теперь про поэта, прозаика, сценариста, режиссёра Пьера Паоло Пазолини. Причём байопик с криминальным уклоном: Пазолини был жестоко убит, и это преступление не раскрыто по сей день. Режиссёр-сценарист Давид Гриеко предлагает свою версию произошедшего, согласно которой сказалось расследовательское копание Пазолини под национальную нефтегазовую компанию.

Версия Гриеко заслуживает внимания хотя бы потому, что он был давно знаком с Пазолини, снимался в его фильме, первым приехал на место убийства и писал о последовавшем судебном процессе. Правда, критики сетуют, что Гриеко слишком уж очевидно обозначает, кто здесь герой, а кто злодей.

Примечательно то, что фильм чередует чёрно-белое и цветное изображение. А также то, что это всего вторая художественная полнометражка Гриеко — ранее он снял три документальные и игровую «Эвиленко» про маньяка-педофила, частично основанную на реальной истории Чикатило.

 
 
 
2 ноября
Не оставляй меня
Режиссёр Биргитте Стэмозе В ролях Даница Чурчич, Густаф Скарсгард, Ульрих Томсен, Астрид Граруп Эльбо
Критиканство 50% IMDb 6,1

От итало-французской биографической драмы — к датской вымышленной драме.

Зависть, ревность, боль, крушение надежд, перфекционизм, балет — ничего не напоминает? Критики дружно кивают на «Чёрного лебедя» Даррена Аронофски, а кое-кто заодно приводит в пример «Одержимость» Дэмьена Шазелла. Но сравнение с ними «Не оставляй меня» всё-таки проигрывает.

Здесь ставится не «Лебединое озеро», а «Жизель»; причём у героини фильма, как и у героини этого балета, проблемы со здоровьем. А конкретно — с ногой: прима больше не может танцевать. Тогда она берётся воспитывать себе замену, попутно мучая и её, и себя. Есть и любовь с хореографом. Словом, компоненты действительно знакомые. Впрочем, недостаток новизны компенсируется сопереживанием героям — и балетом, если вы ценитель.

 
 
 
2 ноября
Осколки
Режиссёр Алиса Хазанова В ролях Ной Хантли, Крис Битем, Роб Кэмпбелл, Алиса Хазанова, Мариса Райан, Дэниел Рэймонт, Адам Девенпорт
Критиканство 82%

А может, малые премьеры этой недели отмечают не День байопиков, а День дебютов. Благо оных тоже три.

Первый — российско-американская романтическая драма Алисы Хазановой, которая здесь вдобавок одна из двух сценаристов и актриса. Примечателен и продюсер — бывший кинокритик и нынешний кинорежиссёр Роман Волобуев.

Критики хором подмечают родство «Осколков» с кинолентой Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде» более чем полувековой давности. В новинке происходящее тоже вневременное, запутанное как сон или головоломка. Разговоры всё длятся и длятся; камера всё раскачивается и раскачивается; заимствования всё множатся и множатся. Но перечисленное может быть достоинством. А вот жалобы некоторых посмотревших на скуку — дело иное.

 
 
 
2 ноября
Подлец
Режиссёр Михаил Левитин-младший В ролях Лев Дуров, Валентин Гафт, Владимир Вдовиченков, Александр Пожаров, Ольга Остроумова, Сергей Фролов, Маргарита Шубина

Далее — полностью российская драма. Точнее, драма-комедия. Тоже про проблемы в личной жизни, но иного толка.

Это режиссёрский дебют Михаила Левитина-младшего, который здесь также продюсер и сценарист. Путь в кинотеатры затянулся: «Подлец» был снят ещё в 2015 году.

Примечателен удачный авторский состав, который отчасти объясняется родственными связями.

 
 
 
2 ноября
Скрюченный домишко
Режиссёр Жиль Паке-Бреннер В ролях Макс Айронс, Гленн Клоуз, Кристина Хендрикс, Джиллиан Андерсон, Аманда Эббингтон, Теренс Стамп, Стефани Мартини
Критиканство 60% IMDb 7,5

«Готовсь! Цельсь!! Пли!!!» — кинопрокатчики устроили обстрел зрителей экранизациями Агаты Кристи. Через неделю в больших премьерах стартует очередная версия «Убийства в „Восточном экспрессе“», а пока в малых премьерах выходит первая экранизация «Скрюченного домишки» — что даже слегка удивительно: этот роман ходил у самой Кристи в любимцах, но за всё время так и не попал на экраны, получил только радиопостановку.

В остальном без сюрпризов (если не считать сюжетных вот-это-поворотов): классическое произведение «королевы детектива» адаптировано удачно, особенно блистательна Гленн Клоуз.

 
 
 
2 ноября
Убить за лайк
Режиссёр Тайлер Макинтайр В ролях Александра Шипп, Брианна Хильдебранд, Джош Хатчерсон, Крейг Робинсон, Кевин Дуранд, Джек Куйэд, Тимоти В. Мёрфи
Критиканство 50% Томаты 85% Metacritic 53% IMDb 6,8

И снова убийства — не чисто английские, а конкретно американские. Героини этого комедийного хоррора настолько интересуются смертью и хотят популярности, что начинают производить для своего сайта «собственный контент»: убивать людей и выкладывать фотографии.

Увы, начинаясь как разухабистый слэшер с чёрным юмором на грани абсурда, ближе к финалу фильм сворачивает в драму. Также критики упоминают обилие клише и отсылок — но это может быть не багом, а фичей.

 
 
 
2 ноября
Хармс
Режиссёр Иван Болотников В ролях Войцех Урбаньски, Аисте Диржюте, Дариус Гумаускас, Артем Семакин, Андрей Феськов, Александр Баширов, Никита Кукушкин
Критиканство 50%

Завершает наш обзор премьер фильмов 2 ноября 2017 года российская биографическая драма. И по совместительству дебют — в некотором роде: для режиссёра Ивана Болотникова это первая игровая полнометражка, ранее он снимал только документалки. Причём в 2005 году начал свою карьеру с документального фильма «Чудо Даниила Хармса» — а теперь, 12 лет спустя, развил тему в другом формате.

На экране обэриут Хармс соседствует со своими героями. Когда у Хармса всё хорошо, изображение цветное; когда не очень — уходит в монохром. Но не все сюжетные и визуальные решения удались: некоторые посмотревшие сетуют, что маловато и Хармсовского абсурда, и реальных фактов.

 
 
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Темы
 
Превью 24 часа на жизнь Джунгли Дикарь Козни. Последний сюжет Пазолини Не оставляй меня Осколки Подлец Скрюченный домишко Убить за лайк Хармс Фиксики: Большой секрет Тор: Рагнарёк
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