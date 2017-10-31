Премьеры фильмов 2 ноября 2017 года: «Тор: Рагнарёк», «24 часа на жизнь» и другие

Крупные премьеры фильмов 2 ноября 2017 года возглавит фантастический блокбастер Marvel «Тор: Рагнарёк». Вдобавок на большие экраны выходят полнометражная версия отечественного мультсериала «Фиксики», боевик «24 часа на жизнь» с Итаном Хоуком и приключенческий триллер «Джунгли» с Дэниелом Рэдклиффом. В малых премьерах новинок хоть отбавляй: детектив «Скрюченный домишко», комедия «Подлец», комедийный ужастик «Убить за лайк», драма «Дикарь» и ещё четыре ленты.
Большие премьеры 2 ноября 2017 года
«Тор: Рагнарёк» прикладывает все свои асгардские силы, чтобы перенастроить серию сольных фильмов на что-нибудь иное. Опытным путём установлено: зрителям больше нравятся «Стражи галактики», чем божественный пафос Одина и компании. Нет ничего проще, особенно для Тора, который тоже обитает фактически в космосе.
Первая по значимости часть плана — режиссёр Тайка Вайтити, специалист по искромётному юмору. Его почерк был заметен с самого первого ролика, где качественная комедия появлялась в неожиданных местах, чтобы моментально продать фильм потенциальным и не очень зрителям. Если вы посмотрели все трейлеры, фичуретки и фрагменты с полноценными сценами из «Тора: Рагнарёка», то уже должны были сами дойти до простого умозаключения: триквел превратился в натуральную хохму.
Новый «Тор» возвращается к публике с парочкой любимцев: Локи и Халком. Если с первым всё понятно (это машина по производству харизмы), то зелёный громила предстаёт в новом качестве — силача с интеллектом двухлетнего ребёнка. Студия Marvel очень дозированно подаёт экранизацию другого комикса, поскольку сама и без одобрения другой кинокомпании не может снять фильм по мотивам «Планеты Халка». Приходится изворачиваться.
На злодейском фронте бесчинствуют Кейт Бланшетт и Джефф Голдблюм. Что тут скажешь? Одни правильные решения.
Разумеется, избранные профессиональные издания уже окрестили кино шедевром: дескать, смешно, увлекательно и колоритно. Новый стандарт качества для франчайза.
Бывалый наёмный убийца возвращается (в случае «24 часов на жизнь» аж с того света), чтобы отомстить своим обидчикам. Знакомая завязка, не так ли? Есть такое чувство, что нечто подобное совсем недавно уже было в кинотеатрах, причём в истории фигурировала собака.
Да! Это новое творение известного режиссёра по имени Брайан Смрз. Так и хочется сказать: «Брайан, а где все гласные буквы?» И добавить: «Зачем снимать кривозеркальную версию „Джона Уика“? А?»
Вместо Киану Ривза получите Итана Хоука. Не уверены, что это равноценный обмен. Зато за одного Иэна Макшейна дают сразу Лиама Каннингема и Рутгера Хауэра. Уникальная акция. Берите-берите, один снимается в «Игре престолов», другой играл в «Зеркальный войнах». Где ещё найдёте таких?
Чтобы понять, где именно зрителя хотят поиметь в особо циничной форме, достаточно сравнить ролики «24 часа на жизнь» и «Джона Уика». И сделать соответствующие выводы. Впрочем, Смрз — каскадёр и постановщик трюков, теоретически он мог придумать и снять что-нибудь интересное. Да вот только не сумел это правильно подать. Нет в его картине чувства стиля.
Приключенческий триллер под скромным названием «Джунгли», с которым даже наши локализаторы ничего этакого не смогли придумать, вновь застаёт Дэниела Рэдклиффа в суровых природных условиях. Правда, в отличие от персонажа, доставшегося ему в странной комедии «Человек — швейцарский нож», его здешний герой жив-здоров.
Сюжет кинокартины на классическую тему противостояния человека и природы прост как дважды два: группа приятелей теряется в непроходимых тропических лесах Боливии, но у неё нет желания погибать без борьбы.
Триллеру от режиссёра «Эксперимента „Офис“» Грега Маклина по мемуарам выжившего в реальной экспедиции по джунглям Амазонки Йосси Гинсберга вряд ли уготована судьба любимца публики. На «Томатах» у фильма 50% положительных отзывов от критиков и 58% — от зрителей. Преимущественно «Джунгли» ругают за недостаток напряжения, пресность и отсутствие психологической глубины, зато почти всем рецензентам приглянулась убедительная актёрская игра Рэдклиффа (которая, впрочем, не в состоянии полностью скрыть все недостатки картины).
Мультфильм «Фиксики. Большой секрет» — полнометражное продолжение отечественного анимационного мультсериала, стартовавшего на телеэкранах в 2010 году. Основой сюжета долгоиграющих приключений послужила повесть Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки».
И оставались бы «Фиксики» популярным детским сериалом, не реши авторы вытащить их на большие экраны. Так появился «Большой секрет», рассказывающий отдельную историю о крохотных человечках, которые живут в машинах и приборах и при необходимости чинят их, храня своё существование в секрете от людей.
Создатели обещают целый кинофранчайз о весёлых и полезных обитателях техники; но будет ли он так же востребован, как сериал, покажет время. Как ни крути, а качество анимации в полнометражной версии должно соответствовать более высоким стандартам, чем те, которых придерживается многосерийный вариант истории. Трейлер же никаких чудес в этом плане не сулит.
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Малые премьеры 2 ноября 2017 года
Малые премьеры 2 ноября 2017 года, похоже, отмечают не канун Дня всех святых, а какой-то День байопиков. Хэллоуиновскому настроению соответствует лишь американский слэшер «Убить за лайк», зато биографических лент — аж три.
Для начала — очередной байопик про творца. Недавно на больших экранах отметились скульптор Огюст Роден и художник Эгон Шиле — а теперь пришло время живописца Поля Дикаря. Ну, если следовать логике локализации: в оригинале-то фильм называется Gauguin — Voyage de Tahiti, то бишь «Гоген — путешествие на Таити».
Как заведено в биографиях людей искусства в целом и в их французском подвиде в частности, большое внимание уделено любви — отношениям Гогена с женой-датчанкой и с женой-таитянкой. Но и без истории создания шедевров дело не обходится. На Таити Гогена ждут поиск рая в шалаше, два года бедности, болезней и прочих проблем — и вдохновение.
Для режиссёра-сценариста Эдуарда Делюка это всего вторая полнометражка. И как подсказывают синхронные оценки, не то чтобы блестящая. Критики пеняют фильму на скуку и отсутствие новизны. Зато хвалят изображение творческого процесса.
Ещё один байопик — теперь про поэта, прозаика, сценариста, режиссёра Пьера Паоло Пазолини. Причём байопик с криминальным уклоном: Пазолини был жестоко убит, и это преступление не раскрыто по сей день. Режиссёр-сценарист Давид Гриеко предлагает свою версию произошедшего, согласно которой сказалось расследовательское копание Пазолини под национальную нефтегазовую компанию.
Версия Гриеко заслуживает внимания хотя бы потому, что он был давно знаком с Пазолини, снимался в его фильме, первым приехал на место убийства и писал о последовавшем судебном процессе. Правда, критики сетуют, что Гриеко слишком уж очевидно обозначает, кто здесь герой, а кто злодей.
Примечательно то, что фильм чередует чёрно-белое и цветное изображение. А также то, что это всего вторая художественная полнометражка Гриеко — ранее он снял три документальные и игровую «Эвиленко» про маньяка-педофила, частично основанную на реальной истории Чикатило.
От итало-французской биографической драмы — к датской вымышленной драме.
Зависть, ревность, боль, крушение надежд, перфекционизм, балет — ничего не напоминает? Критики дружно кивают на «Чёрного лебедя» Даррена Аронофски, а кое-кто заодно приводит в пример «Одержимость» Дэмьена Шазелла. Но сравнение с ними «Не оставляй меня» всё-таки проигрывает.
Здесь ставится не «Лебединое озеро», а «Жизель»; причём у героини фильма, как и у героини этого балета, проблемы со здоровьем. А конкретно — с ногой: прима больше не может танцевать. Тогда она берётся воспитывать себе замену, попутно мучая и её, и себя. Есть и любовь с хореографом. Словом, компоненты действительно знакомые. Впрочем, недостаток новизны компенсируется сопереживанием героям — и балетом, если вы ценитель.
А может, малые премьеры этой недели отмечают не День байопиков, а День дебютов. Благо оных тоже три.
Первый — российско-американская романтическая драма Алисы Хазановой, которая здесь вдобавок одна из двух сценаристов и актриса. Примечателен и продюсер — бывший кинокритик и нынешний кинорежиссёр Роман Волобуев.
Критики хором подмечают родство «Осколков» с кинолентой Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде» более чем полувековой давности. В новинке происходящее тоже вневременное, запутанное как сон или головоломка. Разговоры всё длятся и длятся; камера всё раскачивается и раскачивается; заимствования всё множатся и множатся. Но перечисленное может быть достоинством. А вот жалобы некоторых посмотревших на скуку — дело иное.
Далее — полностью российская драма. Точнее, драма-комедия. Тоже про проблемы в личной жизни, но иного толка.
Это режиссёрский дебют Михаила Левитина-младшего, который здесь также продюсер и сценарист. Путь в кинотеатры затянулся: «Подлец» был снят ещё в 2015 году.
Примечателен удачный авторский состав, который отчасти объясняется родственными связями.
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«Готовсь! Цельсь!! Пли!!!» — кинопрокатчики устроили обстрел зрителей экранизациями Агаты Кристи. Через неделю в больших премьерах стартует очередная версия «Убийства в „Восточном экспрессе“», а пока в малых премьерах выходит первая экранизация «Скрюченного домишки» — что даже слегка удивительно: этот роман ходил у самой Кристи в любимцах, но за всё время так и не попал на экраны, получил только радиопостановку.
В остальном без сюрпризов (если не считать сюжетных вот-это-поворотов): классическое произведение «королевы детектива» адаптировано удачно, особенно блистательна Гленн Клоуз.
И снова убийства — не чисто английские, а конкретно американские. Героини этого комедийного хоррора настолько интересуются смертью и хотят популярности, что начинают производить для своего сайта «собственный контент»: убивать людей и выкладывать фотографии.
Увы, начинаясь как разухабистый слэшер с чёрным юмором на грани абсурда, ближе к финалу фильм сворачивает в драму. Также критики упоминают обилие клише и отсылок — но это может быть не багом, а фичей.
Завершает наш обзор премьер фильмов 2 ноября 2017 года российская биографическая драма. И по совместительству дебют — в некотором роде: для режиссёра Ивана Болотникова это первая игровая полнометражка, ранее он снимал только документалки. Причём в 2005 году начал свою карьеру с документального фильма «Чудо Даниила Хармса» — а теперь, 12 лет спустя, развил тему в другом формате.
На экране обэриут Хармс соседствует со своими героями. Когда у Хармса всё хорошо, изображение цветное; когда не очень — уходит в монохром. Но не все сюжетные и визуальные решения удались: некоторые посмотревшие сетуют, что маловато и Хармсовского абсурда, и реальных фактов.