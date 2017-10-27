«Алкогольные посиделки» — сэйю

Стартующая в зимнем сезоне экранизация ёнкомы про ужасы женского алкоголизма «Алкогольные посиделки» (Takunomi) обзавелась четвёркой сэйю на главные роли.
|
Сэйю
|Мичиру Амацуки
|Аяка Имамура
|Энджи в «Директоре принцесс»
|20 лет. Переехала в Токио из Окаямы, чтобы сменить работу, и стала руководить небольшим бизнесом. Живёт в квартире 101 апартаментов «Стелла Хауз Харуно».
|Нао Кирияма
|Чика Андзай
|Мэри в «Гримгаре»
|26 лет. Работает в магазине одежды, обладает весёлым характером. Вообще, любит накатить, но если есть выбор, то возьмёт пивко. Живёт в квартире 201 апартаментов «Стелла Хауз Харуно».
|Кае Мидорикава
|Микако Комацу
|Селесия Юпитирия в «Воссоздателях»
|27 лет. Занимается планированием свадеб, но самой ей с мужчинами не везёт. Хорошо готовит и обеспечивает закусью всю компашку подружек-выпивушек. Особенно уважает винишко. Живёт в квартире 204 апартаментов «Стелла Хауз Харуно».
|Макото Кирияма
|Маая Учида
|Хадзиме в «Гачамэн: Толпы»
|21 год. Младшая сестра Нао, студентка-третьекурсница в поисках работы. В отличие от сестры, всегда спокойна и взвешена. Весьма хороша собой, так что к ней постоянно подкатывают на улице. Что касается выпивки, то предпочитает всякие там сладенькие коктейльчики. Живёт в квартире 203 апартаментов «Стелла Хауз Харуно».
Двадцатилетняя Мичиру Амацуки переезжает в Токио ради трудоустройства. Вселившись в женское общежитие, она находит трёх новых подруг: консультанта в магазине одежды, организатора свадеб и студентку. Это история об их жизнях, а также их беседах во время распития спиртного.
|
Авторы
|Режиссёр
|Томоки Кобаящи
|«Амагами-2», «Сейрен»
|Сценарист
|Кацухико Такаяма
|«Дурак, тесты и призванные существа», «Сасами-сан не старается»
|Дизайнер персонажей
|Щинпей Кобаящи
|«Город-замок Одуванчик»
|Композитор
|Масато Сузуки
|Студия
|Production IMS