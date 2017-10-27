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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Алкогольные посиделки» — сэйю

Стартующая в зимнем сезоне экранизация ёнкомы про ужасы женского алкоголизма «Алкогольные посиделки» (Takunomi) обзавелась четвёркой сэйю на главные роли.

Сэйю
Мичиру Амацуки Аяка Имамура Энджи в «Директоре принцесс»
20 лет. Переехала в Токио из Окаямы, чтобы сменить работу, и стала руководить небольшим бизнесом. Живёт в квартире 101 апартаментов «Стелла Хауз Харуно».
Нао Кирияма Чика Андзай Мэри в «Гримгаре»
26 лет. Работает в магазине одежды, обладает весёлым характером. Вообще, любит накатить, но если есть выбор, то возьмёт пивко. Живёт в квартире 201 апартаментов «Стелла Хауз Харуно».
Кае Мидорикава Микако Комацу Селесия Юпитирия в «Воссоздателях»
27 лет. Занимается планированием свадеб, но самой ей с мужчинами не везёт. Хорошо готовит и обеспечивает закусью всю компашку подружек-выпивушек. Особенно уважает винишко. Живёт в квартире 204 апартаментов «Стелла Хауз Харуно».
Макото Кирияма Маая Учида Хадзиме в «Гачамэн: Толпы»
21 год. Младшая сестра Нао, студентка-третьекурсница в поисках работы. В отличие от сестры, всегда спокойна и взвешена. Весьма хороша собой, так что к ней постоянно подкатывают на улице. Что касается выпивки, то предпочитает всякие там сладенькие коктейльчики. Живёт в квартире 203 апартаментов «Стелла Хауз Харуно».

Двадцатилетняя Мичиру Амацуки переезжает в Токио ради трудоустройства. Вселившись в женское общежитие, она находит трёх новых подруг: консультанта в магазине одежды, организатора свадеб и студентку. Это история об их жизнях, а также их беседах во время распития спиртного.

Авторы
Режиссёр Томоки Кобаящи «Амагами-2», «Сейрен»
Сценарист Кацухико Такаяма «Дурак, тесты и призванные существа», «Сасами-сан не старается»
Дизайнер персонажей Щинпей Кобаящи «Город-замок Одуванчик»
Композитор Масато Сузуки
Студия Production IMS
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Алкогольные посиделки (Takunomi)
 13 августа«Алкогольные посиделки» — и этим всё сказано
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«Алкогольные посиделки» — и этим всё сказано

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