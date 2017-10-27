«Алкогольные посиделки» — сэйю

Сэйю

Мичиру Амацуки Аяка Имамура Энджи в «Директоре принцесс»

20 лет. Переехала в Токио из Окаямы, чтобы сменить работу, и стала руководить небольшим бизнесом. Живёт в квартире 101 апартаментов «Стелла Хауз Харуно».

Нао Кирияма Чика Андзай Мэри в «Гримгаре»

26 лет. Работает в магазине одежды, обладает весёлым характером. Вообще, любит накатить, но если есть выбор, то возьмёт пивко. Живёт в квартире 201 апартаментов «Стелла Хауз Харуно».

Кае Мидорикава Микако Комацу Селесия Юпитирия в «Воссоздателях»

27 лет. Занимается планированием свадеб, но самой ей с мужчинами не везёт. Хорошо готовит и обеспечивает закусью всю компашку подружек-выпивушек. Особенно уважает винишко. Живёт в квартире 204 апартаментов «Стелла Хауз Харуно».

Макото Кирияма Маая Учида Хадзиме в «Гачамэн: Толпы»