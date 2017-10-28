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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Мэл Гибсон, Дэнни Гловер и режиссёр Ричард Доннер работают над «Смертельным оружием 5»

«Смертельное оружие 5» вернулось в наше меню.

Мэл Гибсон, Дэнни Гловер и режиссёр Ричард Доннер работают вместе со студией Warner Bros. над пятой частью. Сценарист «Смертельного оружия 4» Ченнинг Гибсон (не родственник) уже думает над сюжетом фильма. 87-летний Доннер не командовал съёмочным процессом с 2006 года, с тех пор как вышел экшен «16 кварталов» с Брюсом Уиллисом в главной роли.

У пятого фильма очень сложная история: Доннер и Ченнинг планировали проект, когда Warner Bros. отдала контроль над франчайзом продюсеру Джоэлу Сильверу в 2007 году. Сценарист и создатель серии Шейн Блэк вернулся и написал сюжет о том, как Риггс и Мёрто воюют с частной армейской организацией, промышляющей контрабандой, во время снежной бури в Нью-Йорке. Блэк надеялся перехватить режиссуру, но Мэл лично похоронил фильм, потому что не хотел становиться смертельным оружием без Доннера.

Дальше — ещё безумнее: Warner Bros. пыталась перезапустить серию с Крисом Хемсвортом в роли Риггса и с режиссёром Джастином Лином. Сейчас франчайз тихо и мирно пустил корни на канале FOX в виде сериала.

Все предыдущие части суммарно собрали $ 955,2 млн.

Пожалуй, так и надо возвращать легендарные фильмы. Оригинальная команда пусть и старовата, но, надеемся, не позволит обращаться с классикой непочтительно. Давайте не будем повторять опыт «Крепкого орешка 5», пожалуйста.

Да, Голливуд действительно и окончательно простил Гибсона.

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