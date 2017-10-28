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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Закари Левай получил роль супергероя Шазама

Закари Левай (сериал «Чак», «Тор: Царство тьмы») сыграет «самого могучего смертного» в экранизации комикса DC «Шазам». Режиссёр фильма Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет...», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла») официально анонсировал кастинг на роль титульного персонажа через свой Instagram.

Главный герой первоисточника — мальчишка по имени Билли Бэтсон, превращающийся в супергероя с силами шести мифических богов, стоит ему произнести слово «Шазам». Теперь остаётся найти юного актёра, который будет не против превращаться в героического Закари.

Сандберг батрачит на студию New Line Cinema и недавно подтвердил, что кино нацелено выйти в апреле 2019 года. Генри Гайден и Даррен Лемке написал сценарий, съёмки планируют начать в следующем году в Ванкувере.

У Шазама есть персональный злодей — Чёрный Адам, но из-за того, что его изображает Дуэйн «Кал» Джонсон, сложилась интересная ситуация. Чёрного Адама повысили до статуса антигероя и обещали выделить собственный фильм, освещающий становление персонажа. Так что Шазам и Адам встретятся не раньше сиквела.

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