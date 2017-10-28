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Первоисточник: store.playstation.com Прямая ссылка на новость:

Injustice 2 — трейлер Хеллбоя

Студия NetherRealm выпустила трейлер, во всей красе демонстрирующий последнего представителя второй тройки DLC-персонажей Injustice 2 — Хеллбоя. Владельцы Ultimate-версии игры, куда входит набор Fighter Pack 2 получат доступ к Хеллбою уже 14 ноября, ну а купить героя отдельно все желающие смогут с 21 числа. Цена одного персонажа в PSN — 430 рублей. Цена Ultimate-набора (читай: сезонного пропуска), содержащего 9 DLC-бойцов и несколько плюшек поменьше — 2850 рублей.

Injustice 2 вышла на PS4 и Xbox One в середине мая. Предполагается, что порт файтинга под Windows появится до конца этого года, но после неожиданного переноса бета-теста на неопределённый срок в этом появились некоторые сомнения.

 
 
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