Middle-earth: Shadow of War — детали сезонного пропуска

Monolith Productions и Warner Bros. Interactive Entertainment обнародовали детали дополнений, входящих в состав сезонного пропуска Middle-earth: Shadow of War. Если коротко, то с ноября по май игроки получат четыре дополнения — два добавят в основную кампанию ещё пару орочьих племён, ещё два расскажут обособленные истории, позволяющие поиграть за других персонажей.

Ну а подробнее о них вам расскажут официальный пресс-релиз и трейлер с русскими субтитрами: