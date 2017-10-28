Middle-earth: Shadow of War — детали сезонного пропуска

Monolith Productions и Warner Bros. Interactive Entertainment обнародовали детали дополнений, входящих в состав сезонного пропуска Middle-earth: Shadow of War. Если коротко, то с ноября по май игроки получат четыре дополнения — два добавят в основную кампанию ещё пару орочьих племён, ещё два расскажут обособленные истории, позволяющие поиграть за других персонажей.
Ну а подробнее о них вам расскажут официальный пресс-релиз и трейлер с русскими субтитрами:
Дополнение «Племя Бойни» (ноябрь 2017 года)
- Жестокое и кровожадное Племя Бойни наполнит Мордор новыми заданиями, позволит сразиться с новыми высшими и легендарными орками и сделает систему заклятых врагов еще разнообразнее.
- Крепость Племени Бойни — уникальный тронный зал, монументы и заставы.
- Охота на легендарных орков из Племени Бойни принесет новую экипировку из особого комплекта.
- Орки Племени Бойни самые кровожадные в Мордоре, и больше всего они любят нападать из засады в самый неожиданный момент.
Дополнение «Племя Преступников» (декабрь 2017 года)
- Пришествие в Мордор Племени Преступников повлечет за собой появление новых заданий, высших и легендарных орков и характерных событий.
- Окруженная заставами крепость Племени Преступников встретит новым тронным залом и новыми монументами.
- Победа над легендарными орками Племени Преступников принесет экипировку из нового легендарного комплекта.
- В Племени Преступников нашли прибежище изгои орочьего общества и мятежники. Чтобы покорить их, потребуется железная воля.
Сюжетное дополнение «Клинок Галадриэли» (февраль 2018 года)
- Присоединяйтесь к Элтариэли, умелой охотнице, чья задача — истреблять назгулов.
- Парные клинки и Свет Галадриэли станут надежным подспорьем навыкам, умениями и прочей экипировке.
- Отважной эльфийке предстоит скрестить мечи с новыми заклятыми врагами, сразиться с назгулами и раскрыть множество тайн.
- Восемь уникальных легендарных орков смогут примкнуть к вашим силам в сюжетной кампании.
- Награда: облик Элтариэли для основной сюжетной кампании.
Сюжетное дополнение «Пустоши Мордора» (май 2018 года)
- Займите место Баранора, капитана Минас-Итиля, пережившего падение города. Вам предстоит возглавить остатки людской армии и сразиться с орками на востоке.
- Заручитесь поддержкой дварфа Торвина, который сможет создать для вас отличную экипировку: щит, наручи и кольчугу.
- Привлекайте на свою сторону наемников, чтобы создать армию и завоевать новый пустынный регион.
- Выживите в Мордоре, как простой человек, не владеющий силой Кольца и не способный обмануть смерть.
- Награда: облик Баранора для основной сюжетной кампании.