Call of Duty: WWII — системные требования и другие особенности PC-версии

Студия Sledgehammer и издательство Activision обнародовали системные требования Call of Duty: WWII и рассказали о некоторых других особенностях PC-версии.

Как водится, у PC-релиза будет множество настроек: поддержка 4K-разрешений и мониторов с G-Sync или FreeSync, fps вплоть до 250, перераспределение кнопок клавиатуры и мыши, расширенные опции видео и настраиваемый FOV. С последним, однако, всё не так просто: предельно возможное поле зрения будет меняться в зависимости от формата вашего монитора, чтобы геймеры не могли получить излишнее преимущество в сетевой игре. Так, для мониторов форматов 4:3 и 16:10 пределом FOV станет 100, для 16:9 — 95, для 21:9 — 80, а предельное поле зрения для любых более узких картинок будет ограничено 70-ю.

Минимальные системные требования Call of Duty: WWII:

процессор уровня Intel Core i3 3225 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 5 1400;

8 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 (2 ГБ), NVIDIA GTX 1050, ATI Radeon HD 7850 (2 ГБ) или AMD RX 550;

90 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования Call of Duty: WWII: