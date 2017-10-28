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Первоисточник: steamcommunity.com Прямая ссылка на новость:

Call of Duty: WWII — системные требования и другие особенности PC-версии

Студия Sledgehammer и издательство Activision обнародовали системные требования Call of Duty: WWII и рассказали о некоторых других особенностях PC-версии.

Как водится, у PC-релиза будет множество настроек: поддержка 4K-разрешений и мониторов с G-Sync или FreeSync, fps вплоть до 250, перераспределение кнопок клавиатуры и мыши, расширенные опции видео и настраиваемый FOV. С последним, однако, всё не так просто: предельно возможное поле зрения будет меняться в зависимости от формата вашего монитора, чтобы геймеры не могли получить излишнее преимущество в сетевой игре. Так, для мониторов форматов 4:3 и 16:10 пределом FOV станет 100, для 16:9 — 95, для 21:9 — 80, а предельное поле зрения для любых более узких картинок будет ограничено 70-ю.

Минимальные системные требования Call of Duty: WWII:

  • процессор уровня Intel Core i3 3225 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 5 1400;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 (2 ГБ), NVIDIA GTX 1050, ATI Radeon HD 7850 (2 ГБ) или AMD RX 550;
  • 90 ГБ свободного места.

Рекомендованные системные требования Call of Duty: WWII:

  • процессор уровня Intel Core i5-2400 или AMD Ryzen R5 1600X;
  • 12 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта не хуже NVIDIA GTX 970, NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ), ATI Radeon R9 390 или AMD RX 580.
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Call of Duty: WWII (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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