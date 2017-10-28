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War Thunder выйдет на Xbox One

Уже без малого четыре года условно-бесплатный сетевой экшен War Thunder оставался «консольным эксклюзивом» PS4, но эти времена близятся к завершению: студия Gaijin Entertainment объявила о начале работ по портированию War Thunder на Xbox One (и на Xbox One X, само собой, где игра будет запускаться в разрешении 4K).

War Thunder — популярная кроссплатформенная онлайн-игра для PC, PS4, Mac и Linux. Игроки могут принять участие в зрелищных сражениях в небе, на земле и на море с участием детально воссозданной военной техники времен Второй Мировой и Холодной Войны. Более 1000 уникальных моделей самолетов, танков и боевых кораблей семи стран — СССР, США, Великобритании, Германии, Италии и Японии — охватывают период с 1930-х до 1970-х годов. Период 1960-1970-х представлен моделями наземной техники с использованием технологий современного танкостроения.

Цитата из пресс-релиза
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War Thunder (Android, iOS, PC, PlayStation 4)
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