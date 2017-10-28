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Planet of the Apes: Last Frontier — 17 минут геймплея

На днях портал IGN опубликовал ролик, демонстрирующий 17 минут первого эпизода интерактивного сериала Planet of the Apes: Last Frontier от новой студии Imaginati.

Planet of the Apes: Last Frontier делает ровно то, чем занимаются практически все произведения Telltale Games: берёт популярную устоявшуюся серию и вклинивается со своим как бы каноничным, но ни на что особо не влияющим разветвлённым повествованием. Хронологически «Последний рубеж» будет проходить между фильмами «Планета обезьян: Революция» и «Планета обезьян: Война». Под управление игроков попадут как обезьяны, так и люди; авторы обещают сохранить атмосферу и подход фильмов, создав мир без однозначно правых сторон. Ну а выборы игрока, разумеется, должны заметно влиять на повествование — но мы в такие обещания предпочитаем заблаговременно не верить.

Даты релиза у Planet of the Apes: Last Frontier пока нет, но разрабатывается она для PC, PS4 и Xbox One, причём сначала игра выйдет исключительно на PS4.

 
 
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Видео Planet of the Apes: Last Frontier (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 17 августаPlanet of the Apes: Last Frontier — интерактивный сериал по «Планете обезьян»
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Planet of the Apes: Last Frontier — интерактивный сериал по «Планете обезьян»

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