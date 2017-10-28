Outcast: Second Contact — дата выхода и трейлер

На горизонте замоячил финал долгой истории обновления вышедшей в 1999 году игры Outcast: вместе с новым трейлером у Outcast — Second Contact появилась точная дата выхода — 14 ноября.

Изначально ремейк Outcast хотели выпустить на деньги фанатов, собранные через «Кикстартер», но в 2014 году данная затея провалилась. Вместо этого разработчики выпустили HD-переиздание оригинала, и вот оно, судя по всему, оказалось достаточно успешным, чтобы обеспечить полноценному ремейку финансовую поддержку Bigben Interactive. Последний создают для PC, PS4 и Xbox One, причём обещают, что новая версия расширит повествование, доработает геймплей, обновит визуал и вообще будет современной игрой, получить удовольствие от которой смогут не только ностальгирующие фанаты, но и все остальные. Фанатов, впрочем, тоже просят не беспокоиться: дескать, шарм оригинала никуда из ремейка не пропадёт.