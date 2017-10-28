 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Детали гибели студии Visceral Games и Ragtag — её экшена по «Звёздным войнам» КГ играет: Resident Evil 5, часть 3 Ноль кадров в секунду. Выпуск 184: Скандалы вместо новостей Рецензия и отзывы на игру South Park: The Fractured but Whole Star Wars Battlefront II — трейлер сюжетной кампании
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Outcast: Second Contact — дата выхода и трейлер

На горизонте замоячил финал долгой истории обновления вышедшей в 1999 году игры Outcast: вместе с новым трейлером у Outcast — Second Contact появилась точная дата выхода — 14 ноября.

Изначально ремейк Outcast хотели выпустить на деньги фанатов, собранные через «Кикстартер», но в 2014 году данная затея провалилась. Вместо этого разработчики выпустили HD-переиздание оригинала, и вот оно, судя по всему, оказалось достаточно успешным, чтобы обеспечить полноценному ремейку финансовую поддержку Bigben Interactive. Последний создают для PC, PS4 и Xbox One, причём обещают, что новая версия расширит повествование, доработает геймплей, обновит визуал и вообще будет современной игрой, получить удовольствие от которой смогут не только ностальгирующие фанаты, но и все остальные. Фанатов, впрочем, тоже просят не беспокоиться: дескать, шарм оригинала никуда из ремейка не пропадёт.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Outcast — Second Contact (PC)
 8 апреля 2014 годаВозвращение блудного Изгоя 28 мая 2016 годаВозвращение блудного Изгоя, дубль 2 31 мартаOutcast — Second Contact — перенос и трейлер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Показ прототипа игры Outcast HD
 
Возвращение блудного Изгоя
 
Возвращение блудного Изгоя, дубль 2

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-116: Едим аниме
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Меч короля Артура»
 
Кино Три сиквела до оригинального «Чужого»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Дед Мороз. Битва Магов»
 
Шон Леви срежиссирует экранизацию «Uncharted: Удача Дрейка»
 
Аниме Лучшее аниме лета 2015 года — голосование
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика