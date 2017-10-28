В провале «Сверхлюдей» IMAX винит завышенные ожидания зрителей

Причиной низких сборов и плохих отзывов на сериал Marvel «Сверхлюди» объявлены завышенные ожидания людей, посмотревших первые две серии в кинотеатрах IMAX. Сдвоенный эпизод вышел в прокат 1 сентября в 676 кинозалах сети по всему миру, и премьера отметилась жалкими $ 3,5 млн общих сборов.

По словам исполнительного директора IMAX Ричарда Гельфонда, зрители, которые отправляются в их кинотеатры на просмотр чего угодно с логотипом Marvel, привыкли к высочайшему уровню контента и разочаровались, когда поняли, что отдали немалые деньги за банальный пилот телесериала, причём не лучшего качества.

Пока руководители Marvel TV Джеф Лоэб и Джим Чори и глава MCU Кевин Файги всячески увиливают от ответов на прямые вопросы о «Сверхлюдях», в IMAX прямо заявили, что больше не намерены экспериментировать, вкладываясь в неопробованные проекты и выпуская их сразу на большой экран, а будут по старинке опираться на нечто более надёжное вроде «Игры престолов».

Восьмисерийный фантастический боевик по мотивам комиксов Marvel повествует о земных приключениях королевского семейства из лунного города нелюдей Аттилана. Основные роли исполняют Энсон Маунт, Серинда Свон, Иван Реон, Кен Люн, Соня Балморс и другие.