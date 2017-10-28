Очередной «последний фильм» Хаяо Миядзаки получил название

Всё ещё самый знаменитый аниме-режиссёр в мире Хаяо Миядзаки («Унесённые призраками», «Ветер крепчает», «Рыбка Поньо на утёсе») начал постепенно раскрывать информацию о своём новом «последнем фильме», к работе над которым приступил в начале октября, и первым делом объявил, что называться полнометражка будет «Как ты живёшь?» (Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka)

Название отсылает к одноимённому произведению японского классика Гандзабуро Ёщино, написанному в 1937 году. При это фильм не станет его экранизацией, однако история, рассказанная в книге, будет иметь большое значение для главного героя. Сюжет романа вращается вокруг человека по имени Коперу и его дяди и, показывая духовный рост персонажа, поднимает вопрос, как следует жить человеку.

Кроме того, Миядзаки подтвердил, что работа над картиной займёт от трёх до четырёх лет. Ранее он говорил, что планирует выпустить фильм к Токийской Олимпиаде 2020 года — тогда ему будет 80 лет.