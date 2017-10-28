 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Тайка Вайтити обещает многосерийную версию «Реальных упырей» о вампирах из США Детали гибели студии Visceral Games и Ragtag — её экшена по «Звёздным войнам» КГ играет: Resident Evil 5, часть 3 CBS All Access продлил на второй сезон сериал «Звёздный путь: Дискавери» Картину «Сделано в Америке» не покажут в кинотеатрах «Синема Парка» и «Формулы кино»
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

Очередной «последний фильм» Хаяо Миядзаки получил название

Всё ещё самый знаменитый аниме-режиссёр в мире Хаяо Миядзаки («Унесённые призраками», «Ветер крепчает», «Рыбка Поньо на утёсе») начал постепенно раскрывать информацию о своём новом «последнем фильме», к работе над которым приступил в начале октября, и первым делом объявил, что называться полнометражка будет «Как ты живёшь?» (Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka)

Название отсылает к одноимённому произведению японского классика Гандзабуро Ёщино, написанному в 1937 году. При это фильм не станет его экранизацией, однако история, рассказанная в книге, будет иметь большое значение для главного героя. Сюжет романа вращается вокруг человека по имени Коперу и его дяди и, показывая духовный рост персонажа, поднимает вопрос, как следует жить человеку.

Кроме того, Миядзаки подтвердил, что работа над картиной займёт от трёх до четырёх лет. Ранее он говорил, что планирует выпустить фильм к Токийской Олимпиаде 2020 года — тогда ему будет 80 лет.

+ Обсудить
Темы
 
Как ты живёшь? (Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka)
 19 маяХаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре 14 ноября 2016 годаРежиссёр Хаяо Миядзаки хочет вернуться
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино DC Films — новый командный центр с двумя капитанами
 
КиноСериалы Рецензии на сериал «Сорвиголова»
 
Кино Новости русского кино за 18–31 мая
 
Кино «Чужой: Завет» — первый трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Эверест»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 110: Кармический кэшбэк
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика