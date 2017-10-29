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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Улисс: Жанна Д'Арк и алхимические рыцари» — официальный анонс

Если вдруг вы вдруг вопреки всему надеялись, что ушлые японцы упустят возможность лишний раз посношать мировую историю в анимационном формате, то знайте: ваши надежды не оправдались. Случайно слитый чуть больше недели назад анонс аниме-экранизации серии ранобэ «Улисс: Жанна Д'Арк и алхимические рыцари» (Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi) получил-таки официальное подтверждение. Счастье-то какое!

Действие разворачивается во Франции XV века во время Столетней войны. Сын дворянина по имени Монморенси учится в школе рыцарей, где с головой погружается в изучение магии и алхимии. Однако после разгрома французов англичанами в битве при Азенкуре (25 октября 1415 года) школу распускают, и Монморенси вынужден бежать. И в ходе этого бегства он знакомится с удивительной деревенской девушкой по имени Жанна.

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Улисс: Жанна Д'Арк и алхимические рыцари (Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi)
 19 октября«Улисс: Жанна Д'Арк и алхимические рыцари» — неофициальный анонс
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