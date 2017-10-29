Самые продаваемые ранобэ сентября 2017 года

Рейтинг продаж по сериям

Рейтинг продаж по томам

Редкое явление: за месяц появились новые тома сразу у четырёх суперхитовых серий. Порядок мест в итоге определила в первую очередь дата выхода: «Искусство меча Online» получило на покорение вершины три недели, «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось» — две, а «Верховный владыка» всего одну. Между тем впервые за очень долгое время «Искусство меча Online» не однозначный лидер: по продажам за первую неделю с 88 376 копиями оно уступило и «Ромкому» (112 840) и «Верховному владыке» (98 550).

Дела у первого номера нынешнего чарта действительно идут не столь прекрасно, как можно подумать: так, предыдущие два тома были распроданы примерно одинаковым тиражом около 227 000 каждый, на этот раз же мы видим существенное падение. Та же самая картина наблюдается и по продажам серии в целом: сравнение с февралём этого года будет некорректным, ведь близкий выход «Порядковой шкалы» подстегнул продажи первых томов (в сумме было раскуплено 322 112 экземпляров), но и рядом с августом 2016 и разошедшимися тогда 272 046 копиями нынешние результаты смотрятся блёкло. По динамике похоже, что недавно поставленный антирекорд по продажам за месяц наверняка успеет пасть до того, как выйдут новые адаптации.

А вот на динамику «Ромкома» жаловаться точно не приходится: после более чем двухлетнего перерыва двенадцатый (и не последний) том не испытал ни малейших проблем со вниманием публики. Он даже серьёзно прибавил: одиннадцатый в далёком июне 2015 года был продан тиражом в 122 607 копий. И это притом что вышел в точно подобранный момент — буквально за несколько дней до окончания показа второго сезона аниме.

Не торопился с продолжением и автор «Верховного владыки» — двенадцатый том появился спустя ровно год после одиннадцатого. Как и в случае с «Ромкомом», это не помешало продажам вырасти, пусть и всего на 3 830 экземпляров.

На фоне столь внушительных конкурентов слегка затерялось «Ре: Жизнь с нуля в другом мире», о котором и написать-то особо нечего: его тираж остаётся почти на том же уровне, что и в прошлый раз, совсем ненамного выше. Что ж, стабильность в этом случае тоже должна радовать.

И о ранобэ, адаптированных летом: с окончанием аниме их результаты должны были пойти на спад. Так и получилось: «Добро пожаловать в класс превосходства» потеряло 32,2% к августу, а «Игроки» 43%. «Рыцари и магия» и «Со своим смартфоном в параллельном мире» пополнились новыми томами, и даже это помогло им лишь удержаться примерно на уровне предыдущего месяца.