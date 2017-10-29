Самые продаваемые ранобэ сентября 2017 года

Рейтинг продаж по сериям
- «Искусство меча Online» (Sword Art Online) — 229 602
- «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось» (Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru.) — 159 263
- «Верховный владыка» (Overlord) — 112 173
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) — 93 422
- «Добро пожаловать в класс превосходства» (Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e) — 84 591
- «Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) — 45 069
- «Игроки» (Gamers!) — 40 326
- «Убийца гоблинов» (Goblin Slayer) — 38 996
- «Рыцари и магия» (Knight's & Magic) — 36 551
- «Со своим смартфоном в параллельном мире» (Isekai wa Smartphone to Tomo ni.) — 35 191
- «Ария по прозвищу Алая Пуля» (Hidan no Aria) — 34 473
- «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» (Imouto Sae Ireba Ii.) — 33 460
- «Нет игры, нет жизни» (No Game, No Life) — 33 379
- «Необычное в магической школе» (Mahouka Koukou no Rettousei) — 30 438
- «Токийские вороны» (Tokyo Ravens) — 22 250
- «Волчица и пряности» (Ōkami to Kōshinryō) — 20 922
- «О моём перерождении в слизь» (Tensei shitara Slime Datta Ken) — 19 122
- «Фейерверк» (Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka?) — 18 843
- «Игроки! DLC» (Gamers! DLC) — 18 487
- «Тяжёлый Объект» (Heavy Object) — 16 159
Рейтинг продаж по томам
- «Искусство меча Online» (том 20) — 190 225
- «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось» (том 12) — 148 485
- «Верховный владыка» (том 12) — 98 550
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (том 14) — 47 009
- «Ария по прозвищу Алая Пуля» (том 26) — 34 045
- «Убийца гоблинов» (том 6) — 28 086
- «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» (том 8) — 25 129
- «Токийские вороны» (том 15) — 22 250
- «Рыцари и магия» (том 8) — 20 226
- «Волчица и пряности: Волчица и пергамент» (том 3) — 19 660
- «Игроки! DLC» (Gamers! DLC) — 18 487
- «Фейерверк» — 16 400
- «Добро пожаловать в класс превосходства» (том 4) — 16 318
- «Тяжёлый Объект» (том 14) — 16 159
- «Необычное в магической школе» (том 23) — 15 249
- «Амбиции Оды Нобуны» (Oda Nobuna no Yabou) (том 18) — 15 151
- «Добро пожаловать в класс превосходства» (том 5) — 15 061
- «Со своим смартфоном в параллельном мире» (том 10) — 14 619
- «Благослови этот чудесный мир!» Стандартное издание (том 12) — 14 443
- «Записи виртуальной жизни некоего мужчины средних лет» (Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki) (том 13) — 14 419
Редкое явление: за месяц появились новые тома сразу у четырёх суперхитовых серий. Порядок мест в итоге определила в первую очередь дата выхода: «Искусство меча Online» получило на покорение вершины три недели, «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось» — две, а «Верховный владыка» всего одну. Между тем впервые за очень долгое время «Искусство меча Online» не однозначный лидер: по продажам за первую неделю с 88 376 копиями оно уступило и «Ромкому» (112 840) и «Верховному владыке» (98 550).
Дела у первого номера нынешнего чарта действительно идут не столь прекрасно, как можно подумать: так, предыдущие два тома были распроданы примерно одинаковым тиражом около 227 000 каждый, на этот раз же мы видим существенное падение. Та же самая картина наблюдается и по продажам серии в целом: сравнение с февралём этого года будет некорректным, ведь близкий выход «Порядковой шкалы» подстегнул продажи первых томов (в сумме было раскуплено 322 112 экземпляров), но и рядом с августом 2016 и разошедшимися тогда 272 046 копиями нынешние результаты смотрятся блёкло. По динамике похоже, что недавно поставленный антирекорд по продажам за месяц наверняка успеет пасть до того, как выйдут новые адаптации.
А вот на динамику «Ромкома» жаловаться точно не приходится: после более чем двухлетнего перерыва двенадцатый (и не последний) том не испытал ни малейших проблем со вниманием публики. Он даже серьёзно прибавил: одиннадцатый в далёком июне 2015 года был продан тиражом в 122 607 копий. И это притом что вышел в точно подобранный момент — буквально за несколько дней до окончания показа второго сезона аниме.
Не торопился с продолжением и автор «Верховного владыки» — двенадцатый том появился спустя ровно год после одиннадцатого. Как и в случае с «Ромкомом», это не помешало продажам вырасти, пусть и всего на 3 830 экземпляров.
На фоне столь внушительных конкурентов слегка затерялось «Ре: Жизнь с нуля в другом мире», о котором и написать-то особо нечего: его тираж остаётся почти на том же уровне, что и в прошлый раз, совсем ненамного выше. Что ж, стабильность в этом случае тоже должна радовать.
И о ранобэ, адаптированных летом: с окончанием аниме их результаты должны были пойти на спад. Так и получилось: «Добро пожаловать в класс превосходства» потеряло 32,2% к августу, а «Игроки» 43%. «Рыцари и магия» и «Со своим смартфоном в параллельном мире» пополнились новыми томами, и даже это помогло им лишь удержаться примерно на уровне предыдущего месяца.