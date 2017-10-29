Новости сериалов — лучшее за неделю

CBS All Access продлил на второй сезон сериал «Звёздный путь: Дискавери» — правда, сериал вернётся на телеэкраны не раньше 2019 года.

«Плохие парни» станут сериалом, но не про плохих парней — комедийному боевику грозит спин-офф с женщиной в главной роли.

Объявлен список компаньонов 13-го Доктора Кто — у женской версии путешественника во времени их будет сразу трое.

В провале «Сверхлюдей» IMAX винит завышенные ожидания зрителей — оказывается, дело вовсе не в паршивом качестве сериала.

Эйдан Гиллен возглавил актёрский состав драмы «Синяя книга» от Роберта Земекиса — он сыграет астрофизика, участвующего в секретном проекте США.

Кингпин появится в третьем сезоне «Сорвиголовы» — вдобавок телекомикс опять сменит шоураннера.

Сериал «Проповедник» получил третий сезон — AMC одобрил съёмки тринадцати свежих серий.

Уильям Фридкин работает над многосерийной версией «Киллера Джо» — но без Мэттью Макконахи в роли наёмника.

Натан Филлион сыграет главную роль в полицейской драмеди «Новобранец» от ABC — отдохнув от «Касла», актёр готов вернуться в мир процедуралов.