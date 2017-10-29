Новые сериалы 30 октября — 5 ноября

Начало ноября в сериальном мире не обещает громких стартов. Многосерийных премьер на неделе всего две — процедурал «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» от CBS и полуавтобиографическая комедия Фрэнки Шоу «Смилф» от Showtime.
Понедельник, 30 октября
комедия
В ролях Кэти Сагал, Дэвид Кокнер, Джадд Хёрш, Анна Барышников, Маз Джобрани, Майкл Бунин
Создатель Боб Дэйли, Гаррет Донован, Нил Голдман
Это история о неприветливом ворчуне Артуре — владельце магазина пончиков в одном из районов Чикаго. В центре внимания — пикировки хозяина заведения с его новым работником Франко и разговоры обо всём подряд с целой армией постоянных посетителей.
детектив, драма
В ролях Мэри Макдоннелл, Дж. У. Бейли, Энтони Джон Денисон, Майкл Пол Чан, Грэм Патрик Мартин, Рэймонд Крус
Создатель Джеймс Дафф
Спин-офф детективного сериала «Ищейка».
Сюжет повествует об отделе по расследованию особо тяжких преступлений Лос-Анджелеса под началом капитана Шэрон Рейдор, которая до этого возглавляла отдел внутренних расследований. Её подчинённые сперва были не слишком воодушевлены тем, что им сменили начальство. Однако Шэрон постаралась завоевать доверие коллег и наладить работу отдела.
боевик, драма
В ролях Алин Сумарвата, Дэниел Макферсон, Роксанна Макки, Уоррен Браун, Филип Уинчестер, Салливан Степлтон
Создатель Джек Лотиан
Закрытую программу Section решено разморозить, чтобы выследить сбежавшего из тюрьмы известного террориста. Восстановленная команда профессионалов из военной разведки, специализирующихся на рискованных тайных операциях, открывает охоту на боевиков в Европе и на Ближнем Востоке. В ходе операции вскрывается международная криминальная сеть, угрожающая навсегда изменить современный театр военных действий.
Среда, 1 ноября
комедия, ужасы
В ролях Джон Макгинли, Джанет Вэрни, Ник Армстронг, Дебора Бэйкер мл., Нэйт Муни, Дана Гулд
Создатель Дэна Гулд
Угрюмого стареющего шерифа Стэнли Миллера уволили из полиции Нью-Гэмпшира из-за агрессивной выходки. Однако после того как новому шерифу Иви Баррет удаётся убедить Стэна в том, что городок наводнили злобные демоны, они объединяют усилия для борьбы с монстрами.
Четверг, 2 ноября
драма, боевик, криминал
В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско
Создатель Аарон Рахсаан Томас
Процедурал повествует о том, как лейтенанту полицейского спецназа (S.W.A.T.) поручают возглавить отряд вышколенных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Свежесформированная команда — последняя надежда городских властей на восстановление правопорядка в Лос-Анджелесе.
комедия
В ролях Колин Хэнкс, Зои Листер-Джонс, Томас Садоски, Бетси Брандт, Джеймс Бролин, Дайэнн Уист
Создатель Джастин Адлер
Сериал повествует о различных забавных и трогательных историях всех членов большой и дружной семьи Шортов.
комедия
В ролях Анна Фэрис, Эллисон Дженни, Сэди Кальвано, Блейк Гаррет, Натан Кордри, Спенсер Дэниелс
Создатель Чак Лорри, Эдди Городецки, Джемма Бэйкер
Сериал рассказывает о недавно ставшей убеждённой трезвенницей молодой матери-одиночке Кристи, которая устроилась на работу в долину Напа — один из центров виноделия. Из-за мамы Бонни и начальника Габриэля Кристи постоянно убеждается в верности принятого решения завязать со спиртным. Дочь взрослеет, бывший супруг так и норовит подставить, любовник женат — и всё же Кристи старается противостоять козням окружающих и ловко обходит подножки, подставляемые ей судьбой.
Воскресенье, 5 ноября
комедия
В ролях Фрэнки Шоу, Рози О’Доннелл, Мигель Гомес, Конни Бриттон, Самара Уивинг, Александра Реймер
Создатель Фрэнки Шоу
Комедия повествует о молодой матери Бриджетт Бёрд из Южного Бостона, которая пытается устроить свою личную и профессиональную жизнь, в одиночку воспитывая маленького сына. Сюжет частично вдохновлён событиями из жизни актрисы.
комедия, драма
В ролях Уильям Х. Мэйси, Эмми Россам, Джастин Чэтвин, Джоан Кьюсак, Кэмерон Монахэн, Эмма Кинни
Создатель Пол Эбботт
Ремейк одноимённого британского сериала о многодетном отце, который вместо того чтобы воспитывать шестерых детей, предпочитает напиваться в хлам, творить всякие непотребства и горевать о неудавшейся жизни. Дети, в свою очередь, пытаются разглядеть через отцовский перегар всю прелесть жизни в пригороде Чикаго, и это у них даже получается. Особенно в те редкие часы, когда папа трезв и приятен в общении.
драма
В ролях Райли Кио, Пол Спаркс, Брайони Гласско, Мэри Линн Райскаб, Сугит Варухесе, Майкл Терриоль
В центре второго сезона драмы — сложные и запутанные взаимоотношения финансового директора из комитета республиканцев Эрики Майлз и девушки из эскорта Анны Гарнер, чьей помощью заручается финансистка, чтобы достичь своих целей.