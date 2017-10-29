Новости ретро-игр — лучшее за неделю

Разработчик Sonic 3D Blast делает режиссёрскую версию игры. Улучшить планируется всё — от управления и камеры до графики и появления Супер-Соника.

Саймон Батлер и Джим Бэгли делают QuakeStar — платформер для ZX Spectrum Next. Спектрумовский дрим-тим подарит вам хардкорную игру.

Режиссёрская версия Super Turrican выйдет одновременно с приставкой Super Nt. Из-за жадности издателя игра когда-то «похудела» в полтора раза.

«Неожиданное путешествие» — интерактивный роман для ZX Spectrum. Два года разработки, более 60 страниц вордовского текста и более 50 иллюстраций.

Beams of Light — головоломка для ZX Spectrum от отечественного автора. Порт мини-игры из Lost Lands: A Hidden Object Adventure.

Sophia — игра для ZX Spectrum про ведьмочку, спасающую человечество . Выйдет на Хэллоуин и будет похожа на Cybernoid.

Blake's 7 — квест для Oric в стиле игр LucasArts. В основе — известный британский НФ-сериал.

Мультиплатформенная ролевая аркада Nogalious ушла на «Кикстартер». Денег разработчики хотят немало — особенно на версии для ZX Spectrum, MSX и Amstrad CPC.

Вышел ролик порта Green Beret для Amiga. Как и предполагалось, игра выглядит отлично и очень близко к оригиналу с аркадных автоматов.