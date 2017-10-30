«Секретные материалы» — тизер одиннадцатого сезона

Судя по кадрам из свежего 20-секундного тизера Help Without Trust одиннадцатого сезона «Секретных материалов», пришельцы таки появятся в повествовании; но как много экранного времени им отведут, ещё не известно. Скиннер (Митч Пиледжи) снова в деле и, невзирая на отсутствие доверия со стороны главных героев, возьмётся им помогать.

Ранее сообщалось, что львиную долю 10-серийного одиннадцатого сезона Малдер (Дэвид Духовны) и Скалли (Джиллиан Андерсон) проведут, гоняясь за различными монстрами и выясняя, что сталось с их сыном Уильямом. На сюжетную линию, связанную пришельцами, планировалось отвести первый и последний эпизоды сезона.

Телеканал FOX обещает вернуть культовый научно-фантастический процедурал на малые экраны в январе. Точная дата выхода ещё не объявлена.