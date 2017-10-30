Nintendo вновь обнародовала обновлённые данные о продажах Nintendo Switch и выпущенных на ней игр И данные эти, как и следовало ожидать, радужные.
Продажи Nintendo Switch по миру достигли 7,63 миллионов копий. Портативно-стационарная система продолжает расходиться настолько хорошо, что во многих странах (включая родную Японию) её проблематично достать в магазинах. Издатель, однако, продолжает с этим бороться, и какие-то результаты, видимо, ожидаются уже в этом году, потому что планы по отгрузкам были увеличены аж на четыре миллиона: теперь к концу марта 2018 года в мире должно оказаться 16,74 миллиона систем.
Пятёрка самых продаваемых игр для Nintendo Switch выглядит следующем образом:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 4,7 миллиона копий (версия для Wii U не учитывается);
- Mario Kart 8 Deluxe — 4,4 миллиона копий;
- Splatoon 2 — 3,6 миллиона копий;
- 1-2-Switch — 1,37 миллиона копий;
- ARMS — 1,35 миллиона копий.