Nintendo вновь обнародовала обновлённые данные о продажах Nintendo Switch и выпущенных на ней игр И данные эти, как и следовало ожидать, радужные.

Продажи Nintendo Switch по миру достигли 7,63 миллионов копий. Портативно-стационарная система продолжает расходиться настолько хорошо, что во многих странах (включая родную Японию) её проблематично достать в магазинах. Издатель, однако, продолжает с этим бороться, и какие-то результаты, видимо, ожидаются уже в этом году, потому что планы по отгрузкам были увеличены аж на четыре миллиона: теперь к концу марта 2018 года в мире должно оказаться 16,74 миллиона систем.

Пятёрка самых продаваемых игр для Nintendo Switch выглядит следующем образом: