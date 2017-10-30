 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Тайка Вайтити обещает многосерийную версию «Реальных упырей» о вампирах из США Новости ретро-игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Electronic Arts закрыло студию Visceral Games Mystery World Dizzy выйдет на картриджах уже в феврале 2018-го
ИГРЫ
 
Первоисточник: www.nintendo.co.jp Прямая ссылка на новость:

Обновлённые данные о продажах Nintendo Switch

Nintendo вновь обнародовала обновлённые данные о продажах Nintendo Switch и выпущенных на ней игр И данные эти, как и следовало ожидать, радужные.

Продажи Nintendo Switch по миру достигли 7,63 миллионов копий. Портативно-стационарная система продолжает расходиться настолько хорошо, что во многих странах (включая родную Японию) её проблематично достать в магазинах. Издатель, однако, продолжает с этим бороться, и какие-то результаты, видимо, ожидаются уже в этом году, потому что планы по отгрузкам были увеличены аж на четыре миллиона: теперь к концу марта 2018 года в мире должно оказаться 16,74 миллиона систем.

Пятёрка самых продаваемых игр для Nintendo Switch выглядит следующем образом:

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Nintendo Switch: цена и другие подробности
 
Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1
 
Релизы игр на сентябрь 2014

Тоже интересно

 
Кино «Терминатор» не умер, он приспосабливается
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 156: Серый стал бараном
 
Кино Тизер фильма «День независимости 2»
 
Кино Патрик Уилсон стал главным злодеем фильма «Аквамен»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 118: Гипотетический суслик
 
Кино Трейлер фильма «Пандемия»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика