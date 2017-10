Anthem от BioWare потеряла главного аниматора

Давненько никто не покидал BioWare — мы чуть было не отвыли писать о смене кадров внутри когда-то любимой ролевиками студии! Но перерыв подошёл к концу: команду оставил ещё один ветеран — Стивен Гилмор.

Стивен Гилмор проработал в BioWare 17 лет и приложил руку к таким творениям, как Star Wars: Knights of the Old Republic, Mass Effect 1-3 и Dragon Age: Inquisition. Ну а на момент ухода он значился ведущим аниматором их нового блокбастера — Anthem. И, зная это, сложно удержаться от не слишком обоснованных, но всё равно явных и неприятных ассоциаций с Mass Effect: Andromeda — игрой, чья загубленная анимация запомнилась геймерам сильнее, чем весь остальной контент. А ну как BioWare не удастся оперативно и успешно закрыть брешь, оставленную уходом главного аниматора? Ещё одной «Андромеды» не перенесём ни мы, ни студия.

Впрочем, EA и BioWare это наверняка понимают, так что в действительности беспокоиться нам не о чем. Уж чего-чего, а плохой анимации в Anthem попросту не допустят.