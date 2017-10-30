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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Воля!» — анонс третьего сезона

Коварная студия Kyoto Animation всех запутала. Сначала выпустила две полнометражки-компиляции своего двухсезонного хита про спортивных юношей в плавках «Воля!», а потом третью — продолжение, которое (судя по описанию, мы его в глаза не видели) являлось эпилогом истории клуба плавания школы Иватоби. И чтобы окончательно убедить нас, что франчайз закрыт, по крайней мере на некоторое время, анонсировали очевидную замену — сериал про мальчиков, стреляющих из лука «Звук тетивы». И после всего этого что бы вы думали? Студия анонсирует третий сезон «Воли!». Ну как так-то?

На текущий момент о сериале известно только то, что стартует он в летнем сезоне 2018 года и у него будет «нулевой эпизод», который станут показывать на специальных мероприятиях. Ну и с большой степенью вероятности можно утверждать, что все ключевые сэйю вернуться к своим ролям.

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