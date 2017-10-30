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ИГРЫ
 
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The Last of Us Part II — второй трейлер

В рамках непродолжительной, но насыщенной трейлерами конференции с Paris Games Week издательство Sony и студия Naughty Dog показали новый трейлер The Last of Us Part II. Или даже не столько трейлер, сколько одну-единственную 5-минутную заставку. Но заставку не простую, а чертовски зрелищную — далеко не каждая крупная игровая студия может позволить себе подобную жестокость — не вычурно преувеличенную, а пугающе реалистичную.

Даты выхода у The Last of Us Part II до сих пор нет. Ну а что это эксклюзив PS4 и упоминать, думается, бессмысленно.

 
 
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Видео The Last of Us Part II (PlayStation 4)
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