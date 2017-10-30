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Spider-Man — второй трейлер

Ещё один зрелищный трейлер, продемонстрированный в рамках конференции Sony на Paris Games Week — Spider-Man от студии Insomniac Games ([Ratchet & Clank], [Resistance], [Sunset Overdrive]), разрабатываемый эксклюзивно для PS4. Если прошлый ролик концентрировал практически всё своё внимание на геймплее, то этот трейлер посвящён заставкам — он успевает показать и Кингпина, и Мери-Джейн, и тётю Мэй, и Майлза Моралеса, и множество зрелищных экшен-сцен с участием Питера Паркера и Мистера Негатива.

Предполагается, что Spider-Man выйдет уже в первой половине 2018 года, но конкретных дат разработчики всё ещё не называют.

 
 
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Видео Spider-Man (PlayStation 4)
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