Spider-Man — второй трейлер

Ещё один зрелищный трейлер, продемонстрированный в рамках конференции Sony на Paris Games Week — Spider-Man от студии Insomniac Games ([Ratchet & Clank], [Resistance], [Sunset Overdrive]), разрабатываемый эксклюзивно для PS4. Если прошлый ролик концентрировал практически всё своё внимание на геймплее, то этот трейлер посвящён заставкам — он успевает показать и Кингпина, и Мери-Джейн, и тётю Мэй, и Майлза Моралеса, и множество зрелищных экшен-сцен с участием Питера Паркера и Мистера Негатива.

Предполагается, что Spider-Man выйдет уже в первой половине 2018 года, но конкретных дат разработчики всё ещё не называют.