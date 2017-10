Detroit: Become Human — четвёртый трейлер

Продолжаем выкладывать зрелищные ролики с конференции Sony, проведённой в рамках Paris Games Week. На очереди Detroit: Become Human — интерактивная и, предположительно, наполненная многочисленными развилками фантастическая история от Дэвида Кейджа и его студии Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls).

В новом трейлере нам наконец-то показали то, чего мы ждали с самого анонса игра — сюжетную линию Кары, героини короткометражного фильма 2012 года выхода, чей успех и привёл к рождению Detroit. И ей, надо сказать, досталась наиболее пробирающая история из всех тех, что были продемонстрированы авторами на данный момент — очень уж она личная, приземлённая и человечная.