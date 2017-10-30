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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Пейтон Лист сыграет повзрослевшую Ядовитый Плющ в продолжении «Готэма»

Сериал «Готэм» заменил исполнительницу роли одной из своих злодеек — Мэгги Геху в образе Ядовитого Плюща сменит Пейтон Лист («Радиоволна»). Случится это в эпизодах четвёртого сезона, которые выйдут в следующем году.

По словам создателей проекта, смена актрисы объясняется новым витком эволюции персонажа и завершает трансформацию Айви Пеппер в полноценную злодейку. В обновлённом образе она наконец-то сможет развернуться во всю свою ядовитую силу.

Супергеройская драма повествует о безуспешной борьбе молодого комиссара полиции Джима Гордона (Бен Маккензи) с криминальным миром мегаполиса. Четвёртый сезон иллюстрирует первые попытки юного Брюса Уэйна (Дэвид Мазуз) стать защитником Готэма.

Исполнительным продюсером и шоураннером проекта выступает Бруно Хеллер («Рим», «Менталист»). Производственный контролирует Warner Bros. Television.

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